Renata Vasconcellos bate de frente com Bonner e ganha prêmio no Domingão

Neste domingo (2), vai ao ar na Globo o especial Melhores do Ano, no Domingão com Huck, dando continuidade na tradição que vem desde 1995, no Domingão do Faustão (exceto 2020, por conta da pandemia). Em resumo, esse ano, Renata Vasconcellos se deu bem na categoria jornalismo.

Desse modo, seus concorrentes eram William Bonner e Maju Coutinho. Vale lembrar que Bonner, de certa maneira, é chefe de Renata Vasconcellos, por ser editor-chefe do Jornal Nacional. “Eu não esperava! Muito obrigada, eu confesso que é uma surpresa pra mim porque, esses gigantes. William Bonner, meu mentor, meu exemplo, o cara”, afirmou ela.

Contudo, ela ainda completou: “Eu não esperava mesmo. O que eu vou dizer? Primeiro, muito obrigada, o carinho. Esses dois últimos anos foram os mais desafiadores da minha vida pessoal e profissional por tudo o que a gente tem enfrentado nessa pandemia, as dificuldades na nossa profissão”, destacou.

“Sabe o que move a gente? É o olhar das pessoas nas ruas que diz assim: continuem o trabalho, vocês são importantes pra gente”, confessou ainda Renata a vencedora do jornalismo, que aproveitou para fazer muitos votos para o próximo ano, em que ela continuará firme e forte no comando do telejornal e ao lado de William Bonner.

Sendo assim, a jornalista que ganhou o prêmio pela segunda vez desabafa: “Às vezes nas redes sociais, só no olhar, um olhar dá força pra gente. Eu desejo que nesse próximo ano a gente cultive cada vez mais o respeito, a união, a ciência e que sigamos juntos para um ano melhor. A gente está aqui, firme e forte, serenos e vigilantes”.

Renata Vasconcellos tem substituta decretada

Em suma, pós muitas mudanças na TV Globo e seu quadro de funcionários, a emissora parece ter uma substituta para a jornalista Renata Vasconcellos.

Desse modo, apesar da comunicadora não ter planos em deixar o Jornal Nacional, um nome foi cotado para a substituir. Segundo informações do NaTelinha, Michelle Barros seria a escolhida.