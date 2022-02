Alexandre Nero nu em pelo em novo trabalho; confira

Alexandre Nero gosta de causar. Na noite desta terça-feira (15), o ator resolveu antecipar o lançamento do seu quarto álbum (sim! ele canta também) e divulgou a foto da capa de um dos singles do disco, onde parece nu em pelo com um instrumento musical escondendo as partes íntimas.

‘Nossa Senhora de Copacabana’ é o nome da canção, que vai ser lançada na próxima terça-feira, dia 22 de fevereiro em todas as plataformas digitais. O álbum de músicas inéditas do ator, cantor e compositor paranaense está previsto para ser editado em abril.

Mal publicou a foto, Alexandre Nero recebeu uma chuva de comentários: “Segura essa zabumba”, brincou uma seguidora. “Eu ia comentar, mas achei melhor comentar que eu não vou comentar”, levantou outra seguidora e a terceira completou: “Ohhh lá em casa!”.