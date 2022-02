Amigos e segurança de Gabriel Medina teriam sido motivo do término do surfista com Yasmin Brunet

Gabriel Medina e Yasmin Brunet surpreenderam muita gente ao confirmar o término do casamento, mas o motivo ainda não tinha sido exposto. De acordo com o colunista Leo Dias, do Metrópoles, amigos e o segurança pessoal do surfista estariam envolvidos na decisão dele.

“Os amigos de Gabriel fizeram a cabeça dele para ele terminar com ela”, relatou uma fonte à publicação. Além disso, Fábio Andrade, segurança do atleta, teria sido um dos principais responsáveis pela atitude de Medina.

Mansão que Gabriel Medina dividia com Yasmin Brunet está à venda por valor milionário

Após o divórcio, a mansão em que o ex-casal morava, que fica em Maresias, no litoral de São Paulo, foi colocada à venda pelo valor de R$ 8 milhões.

Segundo informações divulgadas pela colunista Renata Nogueira, do Splash, o imóvel fica em um condomínio fechado e possui cinco suítes, com uma área total de 223 metros quadrados. Neste local em que Yasmin e Gabriel passaram a virada do ano com a presença de amigos.

A separação do casal foi anunciada pelo jornalista Leo Dias, do portal Metrópoles. Segundo a publicação, Medina e Brunet já não estavam mais morando juntos na mansão que está à espera de um novo dono. A notícia do término foi confirmada pela assessoria de Yasmin na tarde da última quinta-feira (27).