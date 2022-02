Após ser cancelado, Eduardo Costa tenta se reinventar e deixa as polêmicas de lado

Uma das primeiras ações do sertanejo foi reduzir drasticamente sua presença nas redes sociais, limitando-se a um número de postagens diárias, em sua grande maioria, postagens neutras que falam sobre música ou sobre pensamentos, ou sobre suas novas parcerias, como aconteceu neste último fim de semana, quando o cantor anunciou o lançamento do seu novo single com Edson e Hudson, que faz parte do projeto “Fora da Lei”.

“Eduardo Costa não é uma má pessoa, ele é uma pensa que fala sem falar, e não pensa no que fala”, observou Hedmilton Rodrigues que também comentou sobre o comportamento do sertanejo nos bastidores do seu show: “Eduardo Costa precisa aprender a respeitar as pessoas que trabalham ao seu lado. Eu fui muito bem recebido por ele no camarim do seu show, mas no mesmo evento, uma amiga minha aos prantos porque foi maltratada pelo cantor”.

Eduardo Costa se declara para namorada

Em meio a tantas turbulências, Costa recebeu uma declaração de amor cheia de conselhos da namorada Mariana Polastreli e respondeu a amada. Em uma foto publicada no Instagram, Mariana Polastreli, que já chegou a ser acusada de abandonar os filhos para ficar com Eduardo Costa, se declarou para o cantor sertanejo e postou um textão motivacional:

“Não se explique. Não tente fazer com que as pessoas entendam o porquê de fazer isso ou aquilo. O porquê de você conduzir a sua vida exatamente da maneira que conduz. Não gaste seu precioso tempo dando motivos ou explicações. É inútil como ensacar vento. Nada do que você diga irá diminuir a sede de curiosidade acerca de sua vida e de seus projetos. Nem justificar essa ou aquela atitude que você tomou. Então, pra que?”, escreveu em uma parte do seu texto.

Em resposta, Eduardo Costa se declarou para a namorada e os seus filhos: “Agora eu sei exatamente o que é sentir ternura e amor, é bom começar, poder contar com você. Pois eu só quero estar com você e com meu filhos, Duda , Theo e meus enteados, , eu estou com você amor e você me trás paz. Um homem quando está em paz não quer guerra com ninguém”.

“Agora eu sei até onde vai o amor, o amor te leva a um lugar que ninguém sabe ser possível de se chegar até que ame. Existe inveja pra todo lado, mas creio em DEUS e oro pra caia por terra em nome de JESUS. Agora sou um homem pronto pra família, mas muitos não acreditam nessa ideia, acham uma ideia absurda. Mas, se a princípio, a ideia não é absurda, então não há esperança para ela. Né!!! Enfim, orem por nós, DEUS abençoe vocês em nome de JESUS Te amo meus amores”, terminou o sertanejo.

Veja a foto: