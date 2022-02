Esposa de Faustão, após filho assumir relacionamento e enfrentar preconceito, apoia em ‘textão’

Filho de Faustão e Luciana Cardoso, João Guilherme completou 18 anos na última quarta-feira (2). O jovem, que trabalha com o pai na Band, ganhou uma homenagem da mãe nas redes sociais pelo aniversário.

“Quantas lembranças maravilhosas, meu aquariano cheio de sonhos e sorrisos. Sempre doce e acolhedor. Com um talento para fazer amizades e conquistar o mundo sendo leve, humilde, verdadeiro”, escreveu a esposa de Faustão.

“Uma nova fase se abre, com realizações e desafios, Continue sendo quem você é! Sua essência é muito especial. Sorte de quem te tem por perto. Você me enche de orgulho e admiração. Te amo, meu amor”, completou Luciana Cardoso.

João Guilherme mal saiu da adolescência, mas revelou estar vivendo um grande amor. O rapaz assumiu na semana passada um romance com uma modelo de 33 anos, mãe de três filhas.

Contrato milionário

Faustão vem comandando um programa diário na Band, sendo a maior aposta da direção da emissora para 2022. Ele ainda receberá o maio salário da casa. De acordo com informações divulgadas pelo site Observatório da TV, o apresentador fechou um contrato de 4 anos avaliado em R$ 96 milhões, além das comissões dos anunciantes.

Record acusa Faustão de ser ‘fogo de palha’ e se vinga da Band

Espalhando que Faustão na Band só incomodou de verdade a Record na estreia, a emissora não superou a provocação da Band. Faustão tem perdido audiência desde então e o canal já voltou para o quarto lugar na Grande São Paulo. O termo usado pela concorrente é que Fausto Silva foi “fogo de palha”.

Segundo apurado pelo site Notícias da TV, os executivos da área comercial da Record entraram em contato com profissionais de mídia do mercado publicitário e mostraram que os números do apresentador têm caído todos os dias. Porém, para o padrão da Band, Faustão até que vai bem, mesmo longe de alcançar o patamar do início.