Federação entre MDB e União Brasil pode colocar fogo na disputa pelo Senado no AC

MDB + UB

A mais nova federação que vem sendo discutida no campo da direita é a junção do recém-criado União Brasil com o MDB. Segundo o presidente nacional do União Brasil, o deputado federal Luciano Bivar (PE), a sigla está em tratativas “avançadas” com o MDB. O primeiro passo já foi dado e as cúpulas dos partidos já decidiram pelo acordo, agora as bases regionais estão sendo consultadas.

Mais pra sim do que pra não

Ainda de acordo com Bivar, apesar de negociar com outros partidos, é com o MDB que as conversas estão mais adiantadas para a formação de uma possível federação. O presidente do UB disse em entrevista à rede CNN Brasil que ambos os partidos já estão consultando suas bases, o que não chegou a ocorrer nas tratativas com outras siglas, como por exemplo o PSDB, que é presidido pelo conterrâneo de Bivar e também deputado federal, Bruno Araújo.

Tragédia

Só uma “tragédia” pode melar a federação. Pelo menos é o que crê Bivar. Na mesma entrevista, o deputado disse que as siglas só não se unirão em federação caso haja grande debandada nos estados. Mas mesmo que isso ocorra e a federação não se concretize, Bivar quer que os partidos caminhem juntos nas eleições deste ano.

Briga interna

Caso a federação entre os partidos saia do papel, a briga pela presidência da organização no Acre promete ser dura. De um lado, o deputado Flaviano Melo (MDB) dirige um partido com dois deputados federais e três estaduais, e do outro o senador Márcio Bittar (UB), que já é dado como certo na presidência do União Brasil no Acre, tem uma cadeira na Câmara Federal e uma no Senado. Vai ser um choque de monstros.

Senado

Outra confusão grande que a federação pode criar é a disputa pelo Senado. O MDB tem a deputada federal Jéssica Sales como pré-candidata, já o UB tem o também deputado federal Alan Rick. Além dos dois, a professora Márcia Bittar, que por enquanto está sem partido, pode ir para o UB e também entrar na briga pela indicação. São três nomes mas somente uma vaga. Haja coração.

Data limite

Por falar em federação, O STF validou hoje o instrumento das federações partidárias e também definiu o dia 31 de maio como a data limite para a união entre legendas ser formalizada. Em dezembro do ano passado, o ministro Barroso havia validado, provisoriamente, as federações e definindo que a união de partidos fosse feita até 6 meses antes da eleição. Porém, PT, PSB e PCdoB pediram que o prazo fosse aumentado até agosto, mas o STF decidiu pelo fim de maio.

De arrancar os cabelos

A primeira data estabelecida pelo TSE para a formalização das federações era 2 de abril. Porém, com as negociações empacadas entre PT e PSB os partidos resolveram pedir mais tempo para definir a aliança, até 5 de agosto, que é também a data limite para a realização das convenções partidárias. A segunda opção, que foi a aceita pelo STF, seria em 31 de maio. Se por um lado, o tempo a mais ajuda os caciques nacionais a pensarem a próxima jogada nesse jogo de xadrez que se transformou a formação das federações, por outro, tem pré-candidato prestes a arrancar os cabelos por não saber o que vai acontecer nos próximos meses. Para quem quer só tocar sua campanha, o quanto antes a decisão fosse tomada, melhor seria.

Lula lá

Mais uma pesquisa rodada e mais uma vez o ex-presidente Lula (PT) aparece na dianteira. De acordo com pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (9), Lula tem 45% das intenções de voto, seguido do presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), com 23%. O ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro (Podemos) tem 7%; o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) também tem 7%; o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), tem 2%; e a senadora Simone Tebet (MDB) tem 1%. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), não pontuou.

Apostando as fichas

A senadora Mailza vem apostando todas as fichas que sua candidatura ao Senado é pra valer. Hoje, a senadora se encontrou em Brasília com o coordenador do grupo político de Articulação Nacional do Progressista para as Eleições Gerais 2022, Alexandre Baldy. O encontro é um recado mais do que claro de que a senadora não está pra brincadeira. “Entendemos a importância do Progressistas no Acre e na política nacional e sua força, que tem uma alternativa equilibrada, hoje representada pela pré-candidatura da senadora Mailza. Há um consenso da Executiva Nacional para sua reeleição e também do governador Gladson”, disse o ex-deputado federal Alexandre Baldy.

Centenário

É comemorado nesta quinta-feira, dia 10 de fevereiro, o Centenário de nascimento do Mestre Gabriel, fundador da União do Vegetal, religião ayahuasqueira genuinamente amazônica. Muito prestigiada no meio político, a UDV tem em seus quadros personagens importantes da sociedade acreana. Que comemore muitos outros centenários. Viva a União do Vegetal! Viva o Mestre Gabriel!