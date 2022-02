Marido de Jojo Todynho homenageia cantora com tatuagem na costela

Lucas Souza, marido de Jojo Todynho, fez diversas homenagens para a cantora na última quinta-feira (10/2), véspera do aniversário dela. A própria funkeira compartilhou, em seu Instagram, um jantar à luz de velas ao som de violino promovido pelo amado. Durante o vídeo, ele ainda mostrou uma tatuagem que fez com o nome de batismo da cantora, Jordana Gleise.

Jojo se mostrou muitas surpresas com a atitude de Lucas e ainda se declarou para ele. “Meu Deus, essa surpresa pré niver… Eu te amo, marido Lucas Souza. Meu Deus, ainda fez tattoo com meu nome. Estou me tremendo toda, aí meu Deus”, escreveu a artista na rede social.