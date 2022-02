Projeto Nossa Energia faz balanço sobre ações no Acre

Iniciativas como orientações sobre redução de consumo e troca de equipamentos são algumas das ações realizadas pelo Projeto Nossa Energia, que é parte do Programa de Eficiência Energética da Energisa Acre, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Desde agosto de 2019, quando o Projeto foi iniciado, além da capital já foram atendidos clientes moradores de outros 19 municípios acreanos, principalmente com a substituição de lâmpadas e geladeiras, que nesse período totalizaram 35.185 lâmpadas e 1.775 geladeiras.

Para ter acesso aos benefícios do Projeto a família precisa estar cadastrada na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), morar em bairros/comunidades de vulnerabilidade socioeconômica, estar conectada à rede de energia, estar adimplentes com a conta de energia e possuir equipamentos (geladeiras e lâmpadas) antigos para serem substituídos.

Além disso, antes da pandemia afetar as ações, o Caminhão Nossa Energia visitou os 18 municípios acreanos com acesso terrestre, levando informação de maneira lúdica e serviços para as comunidades por onde passava.

Devido a impossibilidade aglomeração, o Projeto passou a atuar na eficientização de instituições como a Associação Amigos do Peito, Lar Vicentino, Creche da Mazé, APAE, Casa de Acolhida Souza Araújo, dentre outras.

Além disso, o Projeto apoiou ações estratégicas e importantes para o estado, como o atendimento à clientes atingidos pelas cheias dos rios e igarapés, assim como na entrega dos equipamentos de apoio à vacinação através do Unidos pela Vacina. Nesse período o Projeto também realizou ações em Santa Rosa do Purus e na Vila Restauração, localizada no interior de Marechal Thaumaturgo.

O especialista em Eficiência Energética da Energia Acre, Pedro Henrique Melo, avalia como positiva as ações realizadas no Estado e fala com expectativa sobre as iniciativas que irão ocorrer em 2022.

“Essa é mais uma iniciativa da Energisa para proporcionar mais conforto para a população. A troca das geladeiras e das lâmpadas convencionais pela tecnologia led que são modernas e econômicas, proporciona redução do consumo de energia, tanto as famílias como as instituições contempladas. Nosso objetivo é alcançar ainda mais famílias em 2022”, comentou.

Além do Projeto Nossa Energia, o Programa de Eficiência Energética atuou em diversos órgãos e instituições no Acre, dentre eles o Educandário Santa Margarida, Fundação Hospital Estadual do Acre – Fundacre, Hospital da Mulher e Criança no Juruá (Cruzeiro do Sul), Federação das Indústrias do Estado Acre – Fieac e da própria Universidade Federal do Acre – Ufac, onde a Energisa investiu R$ 2,4 milhões na instalação de uma miniusina de energia solar e troca de 14 mil lâmpadas por sistema de iluminação em LED.