Top Mídia e Vila Rio anunciam parceria e podem colocar sua marca na maior praça de alimentação do AC

Já pensou em ter a sua marca divulgada nas telas de TV de uma das praças de alimentação mais famosos do Acre? Uma parceria da TOP Mídia – agência de publicidade com mais de 20 anos de história – com o Vila Rio traz essa possibilidade para você.

O espaço que reúne pelo menos 400 pessoas por dia tem agora 4 telas especiais que divulgam empreendimentos variados enquanto as promoções de pratos e ofertas são apresentadas aos consumidores.

“Um atrativo a mais para os nossos clientes. Enquanto saboreiam os melhores lanches do Vila Rio, ficam informados sobre tudo o que acontece no Acre e quais são as novidades e serviços ofertados pelas empresas divulgadas”, disse um dos sócios do food park, Alexandre Lisboa.

O Vila Rio foi inaugurado em 2019 e dispõe de diversas franquias do ramo alimentício. O espaço está localizado no bairro Jardim de Alah, próximo ao Centro Universitário Uninorte.

“Dar visibilidade à uma marca é indispensável para o seu sucesso. A oportunidade que a Top Mídia e o Vila Rio oferecem é imperdível e está aberta para todos e quaisquer negócios”, destacou Leandro Martins, sócio da Top Mídia.

Além das telas na praça de alimentação, a empresa de publicidade também atua com 3 painéis de LED em pontos estratégicos de Rio Branco, além de mais de 90 TVs em outros espaços de grande presença de público na capital acreana.

Quer divulgar seu negócio? Entre em contato pelo (68) 98425-2230.