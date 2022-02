Trabalhando no Home Office em 2022: Empresa gringa paga $6 por hora para brasileiros trabalharem em casa

Como se inscrever na plataforma e ganhar dinheiro trabalhando no home office?

Pessoas do mundo inteiro podem se inscrever na plataforma Telus International e ganhar até 6 dólares por hora de trabalho (aproximadamente R$ 30). No entanto, é necessário um conhecimento avançado de inglês para usar o sistema, já que todas as vagas, instruções e manuais estão no idioma. O primeiro passo para começar a ganhar dinheiro trabalhando no home office é fazer seu cadastro no site https://www.telusinternational.ai/cmp/signup. Depois, basta seguir as instruções da plataforma e começar a se candidatar às vagas disponíveis para usuários internacionais.

Plataforma reúne vagas para Home Office; salário podem chegar a R$ 20.000

Marketplace de tecnologia liga candidatos a empresas de forma totalmente gratuita. Através da Catho, você consegue encontrar oportunidades de trabalho remoto em todo o território brasileiro.

De acordo com a Catho, as chances disponíveis para cargos home office são de auxiliares, assistentes, estágios, gerentes, coordenadores, diretores e outros. Além do mais, os salários variam de R$ 1.000 a R$ 20.000, de acordo com o cargo. Interessados poderão se candidatar de forma totalmente gratuita no site da Catho: https://www.catho.com.br