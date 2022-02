URGENTE! Maria é expulsa do BBB22; veja todos os detalhes e a repercussão na web

Após quase um mês de confinamento, Maria foi expulsa do BBB22 nesta terça-feira (15). Por volta de 12h45, a direção do programa fez o anúncio que deixou os brothers estarrecidos. A decisão veio após o segundo episódio de agressão cometido pela sister em um Jogo da Discórdia. Na noite desta segunda-feira (14), a integrante do time camarote bateu com o balde na cabeça de Natália.

🚨URGENTE: Maria está expulsa do #BBB22. Veja o momento em que Boninho informa a decisão aos participantes pic.twitter.com/fof49qadU4 — CHOQUEI #BBB22 (@choquei) February 15, 2022

A atitude chamou a atenção não apenas dos brothers, mas também do público que automaticamente exigiu pelas redes sociais a expulsão da cantora. O nome da participante entrou rapidamente em primeiro lugar como “Assunto do Momento” no Twitter.

Apesar de, no programa ao vivo, alegar que o balde apenas escorregou de sua mão, Maria chegou a reconhecer que foi agressiva com a colega de confinamento, em conversa com Vyni, posteriormente.

“Foi totalmente sem querer. Mas, na hora, peguei de qualquer jeito com raiva e não foi maneiro. Não queria jogar o balde na cabeça dela”, assumiu. Vale lembrar que, na dinâmica da semana passada, a forma como a artista colocou uma plaquinha na testa de Arthur também foi apontado como agressivo pelo público.

Na conversa com Vinícius, ela mencionou o ocorrido e reconheceu o comportamento: “Ela me deixou com muito ódio e eu não raciocinei na hora o que eu fiz. E sabe, é a segunda vez que sou agressiva com uma pessoa. Com o Arthur foi a mesma coisa“.

Nas redes sociais, a equipe da cantora se posicionou na madrugada desta terça-feira (15) e reforçou que a confinada não tinha intenção de agredir Natália:

“Nós, da equipe Maria, ficamos tristes com a situação, lamentamos o ocorrido e fortalecemos nosso posicionamento contra qualquer atitude agressiva. Nos colocamos à disposição à Natália, seus familiares e sua equipe”.