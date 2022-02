Yasmin Brunet, após fim do casamento com Gabriel Medina, se despede: “Obrigada por tudo”

A modelo e ex-esposa de Gabriel Medina, Yasmin Brunet, está vivendo um momento extremamente difícil. Em suma, após anunciar o fim de seu casamento, que foi extremamente conturbado, agora, a loira teve uma perda em sua vida. Sendo assim, em uma publicação emocionante ela se despediu de sua cachorrinha de estimação.

Ao publicar uma foto do animal nos Stories, Yasmin Brunet aproveitou o momento para se despedir.

“Obrigada por todo o carinho que você sempre me deu. Descanse em paz, Branquinha”, declarou a ex esposa de Gabriel Medina. “Te amamos muito e você sempre estará viva nos nossos corações”, completou a modelo, visivelmente abalada.

Gabriel Medina e Yasmin Brunet ficaram juntos por cerca de três anos. Além disso, a mansão onde o casal vivia, em Maresias, no litoral de São Paulo, foi colocada à venda pelo valor de R$ 8 milhões.

Além disso, segundo a colunista Renata Nogueira, do Splash, a propriedade fica em um condomínio fechado e possui cinco suítes, com uma área total de 223 metros quadrados. No entanto, o curioso é que poucos dias antes do divórcio vir à tona, Yasmin Brunet se declarou para Gabriel Medina.

Na ocasião, a modelo abriu o coração e pediu para que os fãs rezassem pelo surfista, que está passando por um momento difícil.

Yasmin Brunet se declarou para Medina

“Eu já falei aqui com vocês muitas vezes sobre as minhas batalhas com depressão e ansiedade. Só quem tem qualquer tipo de distúrbio mental sabe como é difícil lidar com isso. Conforme a gente vai vivendo a gente vai aprendendo muita coisa, por exemplo sem a sua saúde mental e física você não tem nada. São os bens mais importantes que você tem. Não adianta dinheiro, não adianta nada se você não tem saúde para desfrutar disso”, disse Yas.