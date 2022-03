Acre exibe I Festival Internacional LGBTQIA+ Transamazônico na Filmoteca Acreana

O I Festival Internacional LGBTQIA+ Transamazônico realiza exibição presencial no Acre nos dias 29 e 30 de março, na Filmoteca Acreana da Biblioteca Pública de Rio Branco, com sessões gratuitas das 18h e 20h. As exibições presenciais encerram a primeira edição e anunciam a segunda edição que deve ocorrer, de forma presencial, no próximo mês de abril.

Em maio de 2021, o Festival realizou uma edição online com exibição de 13 longas-metragens, divididos em cinco dias, com vinte horas de programação e diversos bate-papos virtuais.

Criado pelo produtor cultural e ativista LGBTQIA+ Moises Alencastro, com curadoria de Marcelo Cordero, o Festival atende uma demanda da população LGBTQIA+ e amplia espaços de combate ao preconceito, com exibição de filmes de trajetórias reconhecidas.

Serviço:

I Festival Internacional Transamazônico de Cinema LGBTQIA+

Dias: 29 e 30 de março

Local: Filmoteca Acreana – Biblioteca Pública

Horário: 18h e 20h

Filmes de quarta-feira (30)

18h – Verão de 85

20h – Alfabeto Sexual