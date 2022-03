Após demora nas negociações, goleiro acreano Tomate assina com Botafogo; saiba detalhes

Após negociações, o goleiro do Andirá-AC Eduardo Silva, mais conhecido como Tomate, assinou um contrato de empréstimo à equipe sub-20 do Botafogo por uma temporada.

Tomate chegou a ser cotado no Paraná também. No entanto, a negociação com o Botafogo andou – apesar de demora em decorrência do processo de transição.

Na época, Tomate chegou a viajar no dia 08 de fevereiro para o Rio de Janeiro para acertos finais. A previsão é que ele se apresente à equipe já na próxima semana.

O goleiro do time sub-20 do Andirá-AC teve sua vida transformada na partida da Copa São Paulo de Futebol Júnior do time acreano contra o Atlético-MG no início de janeiro deste ano.

Na hora de um pênalti contra o time, o reserva foi substituído por Carlos, que acabou não impedindo o gol.

As câmeras que transmitiam, focaram na reação do acreano, que logo saiu do campo para o banco dos reservas e começou a chorar. Atualmente, Tomate conta com mais de 560 mil seguidores nas redes sociais.