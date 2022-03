Carla Perez fala sobre separação, polêmica gay vem à tona e Xanddy se declara: “Muito difícil”

Carla Aparecida Perez Soares, mais conhecida artisticamente como Carla Perez voltou a ficar entre os assuntos mais comentados do momento. Quem acompanha a famosa dançarina e digital influencer sabe que ela faz questão de dividir tudo com os seus seguidores, mas a coisa é um pouco diferente quando envolve o seu casamento com o cantor Xanddy.

Já não é mais novidade para ninguém, que desde que Faustão foi para Band ele teve a chance de convidar muitas celebridades importantes para seu programa e na última semana, por exemplo, ele convidou Xanddy e outros famosos para o Churrasco.

Na ocasião, o cantor falou tudo sobre seu casamento com Carla Perez e chamou atenção dos telespectadores. Durante sua passagem na atração, o compositor mostrou suas músicas e expôs sua vida pessoal sem pensar duas vezes. Curioso, o apresentador questionou o cantor sobre sua esposa e descobriu várias coisas sobre os pombinhos.

O músico falou que a famosa companheira estava em casa, nos Estados Unidos, onde ela tem uma rotina de dona da família, diferente do que normalmente era aqui, no Brasil. “Ela é quem manda”, afirmou ele brincando.

Embora os dois estejam firmes hoje em dia, nem tudo foram flores para eles. Para quem não sabe, em conversa com Pedro Bial, Carla Perez contou que ela e o marido chegaram a ficar algumas semanas separados.

“Naquela época, onde a internet e os smartphones não eram fortes, foi muito difícil para mim”, disse. “Como mãe de duas crianças, simplesmente ver que eu estava sozinha praticamente. Ficamos uma semana separados que parecia uma eternidade”, contou a loira. Ao longo do bate-papo, Xanddy falou sobre os boatos que haviam sobre sua sexualidade.

César Tralli perde o chão ao vivo no JH, comercial volta sem ele saber e posição choca público: “De costas”

“Nos três primeiros anos quando nós surgimos, os homens não gostavam muito disso não. Eles achavam que eu era gay e partiam para cima”, afirmou o cantor.