Como ‘Pantanal’ mudou a cara das novelas e extinguiu a ‘TV Pirata’ em 1990

Depois de exibir uma novela que amargou a pior audiência da história do horário das nove da história, a Globo espera, com a estreia de “Pantanal”, nesta segunda-feira (28), que a história se repita. É inegável que, em 1990, a trama de Benedito Ruy Barbosa foi um fenômeno.

Para se ter uma ideia, o folhetim, que estreou com apenas 7 pontos de média, cresceu de tamanha maneira que, em um mês, deu a liderança à TV Manchete, chegando ao fim acima dos 30 pontos, com picos que beiravam os 40.

“Pantanal” mudou a cara das novelas por aqui, ao mostrar o Brasil fora do eixo Rio-São Paulo. Não por acaso, outras investidas do autor, depois de seu retorno à Globo, foram ambientadas em outras paisagens, caso de “Renascer” (1993) e “O Rei do Gado” (1996), tendência espalhada também por histórias mais leves, como “Tropicaliente”.

Os efeitos de “Pantanal” na programação da Globo não se limitaram a uma mudança de cenário na dramaturgia. Cultuada até hoje, a “TV Pirata”, um dos programas de humor de maior relevância histórica do país, saiu do ar após consecutivas derrotas para a novela, que investia em paisagens paradisíacas e também na nudez de seus atores. A nova versão decidiu seguir com a fórmula.

Resta saber se na Globo, que cometeu o enorme erro de se recusar a produzir a história há 32 anos, o efeito será o mesmo. O horário das nove sabe que precisa de uma alavanca.