Conselho de Contabilidade do AC anuncia concurso público com 50 vagas; inscrições abertas!

Estão abertas as inscrições para o Concurso Público do Conselho Regional de Contabilidade do Acre – CRC-AC, sob execução do Instituto Quadrix.

O certame prevê 50 vagas (5 efetivas e 45 de cadastro reserva). Os candidatos aprovados e convocados serão lotados na cidade de Rio Branco (AC).

As oportunidades são para os cargos de Agente Administrativo (nível médio) e de Contador (nível superior).

As remunerações salariais variam de R$ 1.360,00 a R$ 3.000,00, acrescidas de benefícios: vale-refeição, no valor de R$ 649,06 (seiscentos e quarenta e nove reais e seis centavos) por mês; plano de cargos e salários; vale-transporte. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

As inscrições, de R$ 60 e R$ 80, poderão ser feitas, somente via internet, no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br, ATÉ o dia 25 de abril de 2022.

Todos os candidatos serão avaliados por meio de uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, composta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas para escolha de uma única resposta e pontuação total variando entre o mínimo de 0 (zero) e o máximo de 100 (cem) pontos. Para os candidatos aos cargos de nível superior haverá também a avaliação de títulos.

As provas, com duração de 3 horas, serão aplicadas na data provável de 22 de maio de 2022, no turno da tarde.

O Edital Normativo está disponível em http://www.quadrix.org.br.