Criminosos: Trio liderado por mulher é preso por espancar e roubar homem

Um trio criminoso liderado por uma mulher foi preso nesta manhã de terça-feira (29) acusado de roubar e agredir um homem de 46 anos na Avenida Jorge Teixeira, próximo a rodoviária, em Porto Velho (RO).

Vitória Evelin S. C., 21, Ueliton U. A., 33, e Xavier P. S., 39, foram localizados ainda na região do crime. Os bandidos agrediram com chutes a vítima que foi jogada ao solo e teve um celular e dinheiro roubados pela mulher.

A acusada teria puxado o aparelho telefônico e R$ 100,00 do bolso da vítima.

A Polícia Militar foi acionada e em uma rápida ação prendeu os bandidos que estavam em poder de duas facas e uma tesoura.

O aparelho celular da vítima foi recuperado, mas o dinheiro não. Os acusados foram levados ao Departamento de Flagrantes da Polícia Civil.