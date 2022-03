Das melhores confentarias do Brasil, direto para o Acre; confira na coluna da Gabriela

Tudo começou com um bolo de pote, vendendo nas ruas e na faculdade, recebendo muitos elogios e propostas para aprimorar seu potencial, como fazer bolos maiores, por exemplo, pois o sabor era sempre impecável. Ela conta as dificuldades que passou durante essa trajetória, o que se torna normal para qualquer profissional, porém, ela sempre quis tudo impecável pensando na melhor forma de atender cada cliente que apreciava seu trabalho.

Foi com muito incentivo, força de vontade e determinação que ela foi cada vez mais se aperfeiçoando e amando o que faz. Hoje, Suzana pretende levar a carreira de confeitaria com mais atenção, pois foi a partir dela que conseguiu uma graduação no seu curso de Farmácia. São duas histórias caminhando juntas, dando suporte a outra, sendo duas coisas que ela ama fazer.

Espiem só que até tábua de frios que faz parte de suas especialidades.

Lembrando que tudo é montado conforme a preferência do cliente, satisfazendo sempre para o melhor atendimento, sem descartar as ideias da profissional, desde a quantidade até a qualidade. Vale a pena experimentar!!!

É isso mesmo, hoje, depois de uma trajetória de três anos, com altos e baixos, Suzana trabalha com um leque de cardápio em bolos, tortas, cestas de café da manhã, tábua de frios com founde, além de coffee break e festas. Então, já sabem: precisou de tudo isso e mais um pouco?!!! É só correr no @_gostinhodoceuu e correr no direct ou contato, para garantir sua delícia.

A Confeiteira, durante esse tempo de trabalho no Acre, pesquisou a melhor confeitaria do Brasil e achou a profissional para lhe melhor capacitar, direto de Paris, formada pela Le Cordon Blue. Assim, Suzana trouxe para Rio Branco o bolo burttercream com sabor da França, e os macarons, o doce mais fino da confeitaria francesa. Quer mais?!!!!

E pra finalizar com chave de ouro, com opções para todas as datas comemorativas, tem cardápio para diversos gostos, ela já se prepara para a páscoa!!! Ovos de colher gourmet, trufados e tradicionais, trabalhando com os melhores produtos sempre registrados em sua rede social para a melhor garantia.

