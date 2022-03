De olho na reeleição, deputado Leo de Brito intensifica articulações pelo interior do Acre durante o Carnaval

Sem feriar

O deputado federal Leo de Brito (PT) usou o ‘feriado’ de Carnaval para botar o pé na estrada. De olho na reeleição e com o objetivo de divulgar as ações do mandato, a equipe do deputado está desde o último fim de semana andando pelos municípios isolados do Acre.

Roteiro

O início do roteiro foi no município de Cruzeiro do Sul, de onde a equipe seguiu até Marechal Thaumaturgo, e de lá foi de barco até a comunidade do Remanso, uma viagem de sete horas pelos rios Juruá, Tejo e Bagé. Depois do Remanso, o deputado pegou mais algumas horas de barco e seguiu até outra comunidade isolada, a Vila Restauração. Por lá, o petista apresentou ações do mandato e ouviu as necessidades da comunidade. Na Vila Restauração vivem cerca de mil famílias, uma importante base eleitoral para o deputado.

Porto Walter

A agenda do deputado não parou por aí e ele seguiu pelo Rio Juruá até o município de Porto Walter. Lá, a Colônia de Pescadores pediu a destinação de emenda para a implantação de uma fábrica de gelo. Já os demais moradores apresentaram outras demandas, como a necessidade de uma casa lotérica para recebimento de benefícios, já que lá não tem, e reclamaram também da falta de médicos.

Mâncio Lima

Já na visita à Mâncio Lima, o deputado federal também fez reuniões e fechou apoios relevantes, como o do cacique da Aldeia do Barão, Joel, que é vereador do PT, entre outras importantes costuras. Em todos os municípios visitados o deputado destinou emendas.

Tribuna

Leo prometeu levar todas as denúncias que recebeu em suas andanças de Carnaval até a tribuna da Câmara Federal, onde cobrará ações dos gestares públicos responsáveis.

Vale-gás

De autoria do deputado, o Vale-gás foi muito comemorado por onde passou. Muita gente nessas comunidades já está recebendo o benefício, que concede 50% de desconto na botija.

Carnaval das articulações

Analisando as redes sociais dos parlamentares acreanos, é possível perceber que a maioria usou o Carnaval para descansar. Quem aproveitou o momento para fazer política saiu na frente. Em ano eleitoral, folga é luxo. O deputado Leo além de não ter parado, fez articulações importantes, tanto em Marechal Thaumaturgo quanto em Porto Walter, quando andou ao lado dos ex-prefeitos Aldemir Lopes e Neuzari.

Juruá

Outro petista que aproveitou o Carnaval para fazer política foi o presidente estadual do partido e pré-candidato a deputado estadual, Cesário Braga. “Tô chegando do Juruá animadíssimo, lá temos o apoio de três ex-prefeitos do PT, Aldemir Lopes de Marechal Thaumaturgo, Neuzari Pinheiro de Porto Walter e Burica de Rodrigues Alves”, disse à coluna.

Capital

Também postulante a uma vaga na Aleac, o ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (PT), tem focado suas articulações na Capital. “Por enquanto centralizando em Rio Branco. Assim que possível iremos ao interior. Mas já estamos com vários contatos estabelecidos nos municípios”, contou à coluna.