Detento é aprovado no curso de engenharia florestal no AC: “Tentando buscar um caminho melhor”, diz irmão

O detento Paulo Ricardo Machado Lacerda, que cumpre pena na unidade prisional de Tarauacá foi aprovado na Universidade Federal do Acre (Ufac) para o curso de Engenharia Florestal, campus de Cruzeiro do Sul. Lacerda ficou em vigésimo quinto lugar em sua classificação geral.

Paulo Ricardo foi um dos 38 presos da unidade de Tarauacá que foi inscrito para realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e com boa nota, foi inscrito também no Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

“Estamos muito felizes por essa conquista, pois ele está tentando buscar um caminho melhor mesmo hoje não se encontrando liberdade”, disse o irmão de Paulo, Cléber Lacerda, à Agência de Notícias do Acre.

A coordenadora técnica e pedagoga do sistema prisional de Tarauacá, Francisca Luciana da Silva, disse que a educação é uma das forma de ressocializar um apenado. “Nosso objetivo maior é oportunizar o preso a dar continuidade na sua vida estudantil, e também a oportunidade da ressocialização. Porque sabemos que hoje ele está aqui conosco, mas amanhã vai estar na sociedade convivendo com todos”.