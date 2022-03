Em Brasília, Alan Rick busca apoio para obras da Educação em cinco cidades do Acre

O deputado federal Alan Rick (União Brasil), vem destinando, ao longo do mandato, recursos para as mais diversas áreas da sociedade acreana. A Educação é uma delas.

No presente momento, o parlamentar vem lutando para que algumas obras iniciadas antes da pandemia da Covid-19 sejam concluídas. É que, mediante o surgimento da pandemia, os preços dos materiais aumentaram significativamente e algumas obras precisarão de mais um aporte para serem concluídas.

Em sua página no Facebook, Alan Rick discorre sobre essa situação.

Confira:

“Se você começou a fazer uma obra antes da pandemia, sabe que, depois dela, o preço dos materiais de construção subiram absurdamente. Esse aumento afetou também as obras públicas, como creches e escolas do nosso Estado. Como muitas delas começaram antes de 2019, havia um orçamento previsto e, agora, com tudo muito mais caro, está faltando dinheiro para o Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação (@fnde.oficial) poder concluí-las.

Para ajudar a resolver esse problema, destinei R$ 3 milhões em emendas para obras da educação em Jordão, Brasiléia, Mâncio Lima, Manoel Urbano e Xapuri. Ocorre que, com obras públicas, existem burocracias e, para poder colocar mais recursos, há algumas regras. Por isso, já aprovamos na Câmara, um projeto de lei que permitirá aporte de 30% no orçamento do FNDE para obras inacabadas.

O projeto está pronto para ser votado no Senado e estamos conversando com os Senadores para aprová-lo nos próximos dias. Com isso, poderemos retomar essas obras rapidamente, construindo novas escolas e reformando outras. Agradeço ao Presidente do FNDE, @marcelolponte, que é um grande parceiro do nosso trabalho na defesa da educação das crianças acreanas”.