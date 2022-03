Foragido da Justiça é preso por cooptar menores para praticar crimes no interior do AC

Um homem identificado por A. de A. S., de 26 anos, foi preso pela Polícia Civil de Xapuri nesta segunda-feira (28) acusado de praticar roubos com uso de arma de fogo na região.

A prisão do indivíduo já estava expedida pela Justiça, logo, ele estava em condição de foragido. As investigações apontaram que ele já havia feito vários assaltos, atuando de forma direta em alguns crimes de roubo majorado.

Além disto, o acusado alugou armas de fogo e usou menores de idade para que estes pudessem praticar o roubos pela cidade. Ainda de acordo com os agentes da Polícia, um destes foi o roubo em uma farmácia no centro do município no início de março.

O preso, que já possui passagens pela polícia por diversos crimes, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil local e, em seguida, será encaminhado ao presídio da capital Rio Branco.