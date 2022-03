Fragrância Malbec X, do O Boticário, reúne imprensa e clientes na loja do Via Verde Shopping

Com um farto coquetel, DJ, drinks, gamer de casal, brindes e roleta premiada, o time de Relações Públicas e de Marketing do Boticário reuniu a imprensa e influenciadores digitais no final da tarde do dia 18, na loja do Via Verde Shopping, para o lançamento da fragrância masculina Malbec X.

A fragrância chega como edição limitada com Fator X, um segredinho exclusivo que desperta o desejo sexual e aumenta o poder da atração comprovado pela neurociência. A marca acredita que o olfato ajuda a despertar maior sensação de atração e desejo sexual e, por isso, desenvolveu o lançamento que mexe com os sentidos e ajuda a esquentar ainda mais o clima. Criada pelo perfumista Christophe Raynaud, criador de icônicas fragrâncias da perfumaria internacional, a novidade traz sofisticação e sensualidade máximas com o frescor aromático e o amadeirado característico de Malbec.

Vejam alguns dos melhores momentos do evento!

A química de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira

O lançamento de Malbec X chega com um filme quente, idealizado pela AlmapBBO, protagonizado por Paolla Oliveira e Diogo Nogueira, eleitos casal do ano em 2021 por terem uma superquímica, e que conversa diretamente com o que Malbec X provoca. No curta, o cantor aparece se arrumando em casa e passando a fragrância.

Ao borrifar o produto, a ponta de um pavio acende e começa a pegar fogo. Por fim, Diogo e Paolla esquentam o clima, seguido pelo momento em que tiram as roupas um do outro enquanto o pavio segue aceso até atingir o clímax. Assista:

Marca Luz da Lua chega em Rio Branco

As empresárias Amanda e Gabriela Cordeiro inauguram no dia 24 de março, a partir de 11h, a franquia acreana da marca Luz da Lua, que chega junto com o lançamento da coleção Aura. Rua Martiniano Prado, 20, quadra 02, Parque da Maternidade. Para saber mais sobre a novidade acesse o Instagram @luzdaluariobranco

B-Day da Andréa

Para celebrar seu aniversário, a arquiteta Andréa Nobre reuniu familiares e alguns amigos, no dia 13, em sua residência. Nas fotos, a aniversariante com a sua mãe Rúbia Farias, a amiga Jackie Pinheiro, Edson Filho e os primos Gabriela Castro, Alessandra Melissa e Denis Nobre.

Os 30 anos de Letícia

Com um jantar para amigos e familiares, a linda empresária Letícia de Pardo celebrou seus 30 anos de idade, dia 13 de março, no AFA Restaurante. A sua avó Celestina e a tia Median vieram de Ibitinga-São Paulo para a celebração.

Formatura do Pablo

O influenciador digital Pablo Charife se formou na semana passada em Marketing pela Universidade Estácio de Sá e contou com a presença do seu irmão Vinícius e das amigas Jucianne Menezes e Maxine Silva na cerimônia de colação de grau. Em suas redes sociais prestou uma linda homenagem à sua mãe, que está em tratamento de saúde.

Happy day

Muitas felicidades e muitos anos de vida ao querido amigo Marcus Barros, que celebrou mais um ano de vida no dia 10. Ele celebrou a data com discrição, com a esposa Ysadhora Lima e a filha Maysa.

Mais um ano de vida

Parabéns para a bela psicóloga Jéssica Liz, a querida aniversariante do dia 19. A data foi celebrada em família, mas ela não escapou das inúmeras homenagens prestadas pelos amigos em suas redes sociais.

Parabéns, Josy!

No dia 18, a socióloga e musa fitness Joseady Álves passou o dia sendo homenageada pelos amigos, pela passagem do seu aniversário. De dia, ela celebrou a data com os filhos; e, à noite, com um grupo de amigas.

Aniversário da Bia

No dia 9 de março, a acadêmica de Engenharia Civil da Ufac, Beatrice Mello Marques comemorou mais um ano de vida, em João Pessoa, onde curtia temporada de férias com familiares.

Alok lança Ixã

No dia 4 de março, Alok lançou o clipe “Meu Amor”, em parceria com o cantor Ixã. Essa é a estreia do cantor indígena no mercado fonográfico, mais um fruto nascido da aproximação do DJ dos povos indígenas. A faixa “Meu Amor” nasceu enquanto Alok produzia seu novo álbum autoral, todo inspirado nas cerimônias indígenas. E foi durante uma cerimônia indígena, no momento em que as pessoas presentes podiam compartilhar rezas e cantos tradicionais, que Ixã começou a cantar e emocionou profundamente o DJ. A experiência foi tão especial, que Alok decidiu compartilhar a arte de Ixã com o seu público.

As férias da Carol

O Instagram da influenciadora digital Carol com C esteve mais colorido durante alguns dias com os belos registros de suas férias em Recife-PE. Confira na coluna de hoje alguns dos clicks!

Aprovada em Gastronomia

A chef autodidata Patrycia Lopes, que comanda o blog Mesa na Floresta, vai realizar um antigo sonho que estava “engavetado”. Foi aprovada no Enem para o curso de Gastronomia da Universidade Federal do Ceará e está super feliz com o início das aulas. Na foto, ela no dia do trote, na UFC.

Honraria

No dia 12 de março, a Câmara Brasileira de Cultura – Academia de Artes realizou um jantar de gala no AFA Jardim, para uma noite de confraternização com entrega de honrarias. A chef acreana Kamilla Mantovanelli, que na foto está com a sua parceira de projetos, a chef Rafa Brozzo, foi homenageada. Merecidamente!

Pilates Suzy Aragão

Eu sou praticante de Pilates há alguns anos e gosto muito dessa atividade porque melhora a minha postura, fortalece a minha musculatura e articulações, dá mais flexibilidade e alivia as tensões. No momento estou tratando também, da minha coluna e do meu ombro direito, que precisam de uma atenção maior. E sem sombra de dúvida o estúdio Pilates Suzy Aragão @pilatessuzyaragao é o melhor!

Para quem não sabe, o Pilates é indicado para tratamento da coluna vertebral causados por desvios posturais como escoliose, hiperlordose e hiperticose; má postura; patologias de coluna como hérnia de disco, escoliose, lombalgia, dor ciática; estenose do canal e espondilite anquilosante e espondilolistese. Para mais informações ligue para (68) 99931-0026.

Estética avançada com segurança

Fiz uma visita ontem, 23, à equipe da Estetic Face Rio Branco, comandada pela médica Sandra Aguiar e conheci a moderna clínica, bem como alguns dos procedimentos realizados com segurança no local, como preenchimento facial, intradermoterapias, preenchimento de olheiras, harmonização facial avançada, botox, lipo de papada, preenchimento labial, entre outros protocolos personalizados. A clínica fica localizada na rua Ceará, 2.695. Para mais informações acesse o Instagram @esteticface.riobranco

Marca francesa chega em Rio Branco

Ontem, 23, o Grupo Banho de Cheiro ofereceu no Espaço do Revendedor um coquetel para a imprensa e para revendedores da marca para celebrar a chegada da O.U.I Paris, a nova marca do Grupo Boticário. Empresa francesa de alta perfumaria, O.U.I é a abreviatura de “Original. Unique. Individuel”, inspirada no savoir faire (saber fazer) da França, liderado por experts franceses, como perfumistas, diretores olfativos e designers. Os produtos são vendidos somente através de revendedores da marca. Vejam quem esteve por lá!

Celebração tripla

Um bom dia especial aos colunistas Ivete Martinello, Moisés Alencastro e Jocely Abreu, aquarianos ilustres que aniversariaram no dia 17 de março.

Prêmio Competência Profissional Mulher

No dia 24 de março, às 20h, a empresária Zayra Ayache foi homenageada, juntamente com mais quatro mulheres no evento Prêmio Competência Profissional Mulher Edição 2022. Ao prêmio concorriam mulheres brasileiras, com as suas histórias, desafios, vitórias, exemplos, multidisciplinariedades e pluralidades! Tendo como mediador, o presidente do Instituto, Geraldo Guerra Júnior, a cerimônia oficial digital foi transmitida pelo Youtube do Instituto Multidisciplinar e pelas duas páginas da Instituição no Facebook. As outras mulheres homenageadas foram Angela Fofan, de Pernambuco; Lana Roriz, de Goiás; Mariane Dalpizzol, do Paraná; e Roberta Rios, de Alagoas.

Novo projeto para ala infantil da Unacon

O Grupo de Mulheres da Indústria, coordenado pela presidente do Sindicato das Indústrias de Confecção e Correlatas do Acre, Ray Holanda, esteve reunido na FIEAC, no dia 21 de março, para conhecer o projeto de melhoria da Brinquedoteca da Ala Infantil do Hospital do Câncer (Unacon), apresentado e projetado pelo arquiteto Leandro Rocha. Estiveram também presentes os apoiadores dessa rede de solidariedade, o presidente da FIEAC, José Adriano; o vice-presidente, João Paulo de Assis; a coordenadora da FIEAC no Juruá, Janaína Terças; o secretário de Estado de Indústria, Ciências e Tecnologia, Assurbanípal Mesquita; e a gerente administrativa do Hospital do Câncer, Nilcy Villaço.

O vice-presidente da Fieac, João Paulo de Assis; a coordenadora do Grupo de Mulheres da Indústria, Ray Holanda; o arquiteto Leandro Rocha; a gerente administrativa do Hospital do Câncer, Nilcy Villaço; e o secretário de Estado de Indústria, Ciências e Tecnologia, Assurbanípal Mesquita