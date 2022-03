Geisy Arruda abaixa calcinha, deixa parte íntima escapar e imagem se espalha: “Raspadinha”

Não é novidade para ninguém que Geisy Arruda fala abertamente sobre sexo nas redes sociais. Além de prazeres sexuais, os seus relacionamentos e dicas sobre relações, fetiches e mais. Mas não para por aí! A artista também faz questão de postar fotos e vídeos pra lá de picantes.

Desse modo, a influenciadora, não poupa seus seguidores e leva eles à loucura com seus cliques ousados. Geisy surge usando lingeries pequenas e deixando suas partes íntimas aparecendo.

Em resumo Geisy Arruda, vale lembrar, ficou conhecida após ser expulsa da faculdade. O motivo? Bom, ela foi para aula usando um mini-vestido rosa. A influenciadora na época sofreu bullying e outros alunos a expulsaram da instituição.

Após esse acontecimento, que marcou sua vida, Geisy recebeu um convite para A Fazenda. Atualmente, é uma grande influenciadora e escritora de contos eróticos no Brasil. Sendo assim, ela movimenta suas mídias sociais com fotos sexuais e exibindo o corpão, com todas suas curvas. Dessa forma, os cliques quentes e ousados chamam atenção do público.

Portanto, recentemente ela surgiu causando. Isso porque publicou uma foto de tirar o fôlego, em seu perfil do Twitter, evitando a censura das redes sociais. Entretanto, no Instagram, ela compartilhou um registro em seu feed. Ou seja, no post aparecia vestindo algo minúsculo e mostrando bem o corpo.

Geisy Arruda exibe intimidade e internautas ficam surpresos

Em suma, nessa imagem ela aparece de frente para o espelho, após ter feito bronzeamento. Sobretudo, exibe os adesivos que cobram apenas suas intimidades. “A mãe dá On! E a marquinha também”, escreveu na legenda.

Geisy Arruda faz post picante (Foto: Reprodução)

Ou seja, apesar das marquinhas se destacarem bastante, os seios acabaram chamando mais atenção. Além do genital que faltou pouco para aparecer completamente. Por fim, os fãs fizeram questão de deixar comentários babando, e enaltecendo toda a sensualidade e beleza da influenciadora.

Nos comentários, os fãs sempre fazem questão de encher de elogios. “Maravilhosa”, disse uma. “Eita, maquininha linda pequenina”, observou outro. “Gostosa, viu”, publicou um terceiro. “Delícia demais”, “Mulher sonho de qualquer pessoa que goste do que é bom. Tá raspadinha né?”.

Sendo assim, o sucesso da musa é grande, já que seu conteúdo adulto conta com 800 mil seguidores.