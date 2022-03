Globo obriga Fátima Bernardes a anunciar demissão na TV

Aparentemente, a apresentadora da Globo, Fátima Bernardes, não está vivendo um bom momento com a Globo. Em suma, a jornalista de 60 anos, quer um tempo a mais com os filhos e o namoro com o deputado Túlio Gadêlha. Sendo assim, alguns portais afirmaram que ela sairia no meio do ano. No entanto, parece que tudo mudou.

De acordo com André Romano, do Observatório da TV, a Globo quer obrigar Fátima Bernardes a ficar no ar pelo menos até dezembro de de 2022. Em resumo, o principal motivo é que as cotas publicitárias do Encontro estão vendidas até o final do ano.

Desse modo, a apresentadora da Globo, ficaria mais tempo, diferente do que disse Flávio Ricco, do R7. De acordo com ele, a ex-esposa de William Bonner deixaria o programa no dia 4 de agosto, uma semana depois do Encontro completar 10 anos no ar.

Sendo assim, a Globo também consegue mais tempo para pensar em quem ficará no lugar de Fátima Bernardes. Patrícia Poeta é a mais cotada para o cargo. Todavia, o nome de Fernanda Gentil, também está no jogo.