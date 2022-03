Gusttavo Lima decide se fará teste de paternidade. Veja resposta

Em entrevista a este colunista durante uma turnê na Europa, Gusttavo Lima comentou sobre a recente acusação de ser o pai de uma filha não reconhecida. O cantor sertanejo revelou que já tomou uma decisão sobre fazer ou não um teste de DNA, caso a Justiça assim determine.

“Vou fazer o teste de DNA? Vou fazer. Mas assim, eu acho impossível. São coisas que não tem nexo”, disse ele sobre o que decidiu.

Lima ainda reforça que existem muitas contradições nessa história: “Franca, no estado de São Paulo, eu só fui em 2009, 2010. Foi uma das primeiras cidades que eu fiz show. Então assim, no ano de 2004… eu nunca participei de escola de música, eu nunca fiz aula de música, eu nunca participei de festival, a minha vida ela sempre foi muito simples e muito do lado dos meus irmãos e do lado do meu pai e da minha mãe”.

