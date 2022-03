Jojo Todynho comenta vida profissional após casamento: ‘Bilionária’

A cantora Jojo Todynho cedeu entrevista para o Extra e aproveitou para revelar que está focada em sua carreira. Após se casar com o militar Lucas Souza no último mês, a artista expôs que quer ser bilionária: “Quero ser bilionária, se assim Deus permitir! Estou correndo atrás”, disse a famosa.

“Minhas amigas reclamam que me convidam para as coisas e não vou. Dói ver todo mundo reunido e eu não estar, mas estou pensando no futuro. Quero ser mãe e, para isso, tenho que ter uma estrutura. Pagar colégio, plano de saúde… Não é fácil nem barato. Hoje priorizo uma vida promissora e consolidada, e não ficar indo a churrasco”, completou.

“Estou em processo de libertação. Sei que tudo é lícito, mas nem tudo me convém”

Jojo Todynho

“Não posso da noite para o dia entrar para a igreja e abandonar tudo. Não é assim que funciona, tenho que ter responsabilidade e sabedoria. Quando eu de fato firmar esse compromisso, acredito que vou buscar outros meios de fazer o meu trabalho de forma mais tranquila, mas sem perder minha identidade. Deus vai fazer da forma que ele quiser”, finalizou Jojo.