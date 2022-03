Jornalista Wania Pinheiro reage a declarações de Zen durante sessão na Aleac: “O que o senhor ganha com isso?”

A jornalista e empresária Wania Pinheiro reagiu às declarações do deputado estadual Daniel Zen (PT-AC) em sessão na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) na terça-feira (22). Durante fala, o deputado afirmou que o senador Marcio Bittar (UB-AC) trai e é traído pela esposa, pré-candidata ao Senado Márcia Bittar (PL-AC).

“Enquanto da boca pra fora arrota a moral e os bons costumes […] na verdade, são fariseus. Vendilhões da pátria e falsos moralistas. Fica de (sic) trelelê com garota de programa, trai a mulher e é traído pela mulher, os filhos (sic) faz coisas que não (sic) presta”. O vídeo circula nas redes sociais.

Em nota de solidariedade, Wania repudiou a fala. “Deputado, o que o senhor ganha com isso? Em que isso qualifica o debate? Não podemos dar margem para que a política se rebaixe e se resuma à isso. Vamos fazer o caminho inverso: discutir propostas, desenvolvimento e pensar em ações efetivas para tornar o Acre melhor. É disso que os acreanos precisam”, diz trecho.

Wania, que possui relações de longa data com a família Bittar e faz parte do grupo político do casal, sendo pré-candidata à Aleac pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), presta solidariedade ao senador, à pré-candidata ao Senado e sua família. “Quero prestar solidariedade ao Marcio, à Márcia, e família, que são pessoas que eu conheço e não merecem esse tipo de ataque. Precisamos dar um fim nessa política que espalha ódio, promove dissenções e traz prejuízos”.

Veja nota na íntegra:

Tenho amigos de todas as ideologias, da esquerda à direita, e como jornalista sempre construí boas relações com os políticos; pautadas sempre com base no carinho e respeito.

Mas jamais, em toda minha vida, apoiei os ataques pessoais, apelei para a baixa política e para a desqualificação. Ontem, fui surpreendida com um vídeo do deputado Daniel Zen proferindo ataques pessoais ao senador Márcio Bittar e a pré-candidata ao Senado, Márcia Bittar, que são meus compadres.

Deputado, o que o senhor ganha com isso? Em que isso qualifica o debate? Não podemos dar margem para que a política se rebaixe e se resuma à isso. Vamos fazer o caminho inverso: discutir propostas, desenvolvimento e pensar em ações efetivas para tornar o Acre melhor. É disso que os acreanos precisam.

Quero prestar solidariedade ao Marcio, à Márcia, e família, que são pessoas que eu conheço e não merecem esse tipo de ataque. Precisamos dar um fim nessa política que espalha ódio, promove dissenções e traz prejuízos.

Wania Pinheiro

Jornalista e empresária