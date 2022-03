Luciano Szafir faz desabafo após grave diagnóstico e fãs se preocupam: “Tudo isso”

Em 2021, Luciano Szafir teve o ano bastante complicado, mas, apesar de tudo, o ator conseguiu vencer as dificuldades. No ano passado, o pai de Sasha ficou 32 dias internado após ser diagnosticado com uma reinfecção causada pela Covid-19 e teve estágio grave.

Durante uma entrevista ao Gshow, Szafir falou sobre um dos piores momentos de sua vida, que foi quando se infectou com o vírus. “Quando você passa por uma experiência como a que eu passei, que muita gente passou e, infelizmente, muitos ficaram, você muda”.

Além disso, Luciano Szafir ver tudo que passou com otimismo e agradece. “Eu sempre tive muita fé. Nunca fui religioso, mas sempre acreditei em Deus e dei muito valor à minha vida. Aprendi que o dia mais importante é o hoje, e que a vida é um sopro. Então, a gratidão, a humildade, tudo isso vem quando você passa por um momento desse. Sou grato!”.

Como sabemos, o famoso enfrentou a doença duas vezes, a primeira ele só sentiu sintomas leve e ficou em isolamento em casa, porém, na segunda vez, os sintomas foram mais graves e ele quase falecia no hospital.

Dessa forma, disse ele: “Por mais estranho que pareça falar, acho que isso que eu passei foi um presente, de certa maneira, porque me deu uma visão diferente”. “Você mata seu ego, uma série de coisas, pude receber carinho e amor de tanta gente! A fé aumentou muito!”, acrescentou Luciano Szafir.

