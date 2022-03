Maitê Proença, namorando Adriana Calcanhoto, abre o jogo sobre opção sexual e choca com intimidade

Maitê Proença, aos 63 anos, deixou as amarras para traz e se permitiu viver um romance que surpreendeu ao público. Isso porque a atriz surgiu namorando Adriana Calcanhotto. Apesar de ser uma novidade para si, ela não trata o assunto como tabu.

Em entrevista à Revista Quem, Maitê Proença declara: “Estou me relacionando com uma pessoa que por acaso é mulher. Eu gosto de homem, minha tendência é essa, mas gostei dela e ela gosta de mulher, então…”.

Além disso, a atriz falou sobre o espetáculo que estreia na sexta-feira (25), chamado O Pior de Mim, no Teatro Prudential. no Rio de Janeiro. Nesta peça, Maitê mostrará suas dores e medos para o público, o que é uma maneira de cicatrizar suas feridas.

“Tomei uma injeção de coragem e fui olhar onde eu errei pesado. Porque me equivoquei tanto. Porque ergui muros onde eu devia ter construído pontes? O que eu não via que só enxergo agora? Quando todo mundo assistia a uma estrela radiante e bem-sucedida, o que de fato estava acontecendo por dentro? Tudo isso eu coloquei na peça e no livro, que é diferente da peça, mas partiu do mesmo rascunhão”, conta.

Comemorando seus 40 anos de carreira, Maitê Proença diz: “Acho que cada vez que faço no palco, sai mais obstáculo do meu corpo”.

Adriana Calcanhotto e a atriz Maitê Proença (Foto: Reprodução)

Maitê Proença relata ter sofrido preconceito

Contudo, a atriz relataa que sofreu preconceito com o relacionamento. Ela conta que recebeu mensagens dizendo que o namoro com Adriana Calcanhotto era pecado. Além diso, ela fala um pouco sobre a vida sexual com a cantora.

“Acho que neste momento as pessoas estão mais comedidas com relação ao preconceito, elas têm medo das consequências. Ainda assim, recebi mensagens nas redes do tipo ‘Você me decepcionou ou isso é pecado’. Ora, com homem não é pecado, mulher é?”, questionou, durante uma entrevista à revista Veja.