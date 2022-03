MDB anuncia que não fará federação partidária para eleições de 2022

O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, afirmou, nesta quinta-feira (3), que o partido não fará federação partidária com outras legendas. A estratégia vem sendo adotada por alguns partidos para consolidar nomes mais fortes para as eleições deste ano.

“Na condição de presidente nacional do MDB, comuniquei aos diretórios estaduais, senadores e deputados que o nosso partido não fará nenhuma federação para as eleições de 2022”, afirmou Baleia Rossi pelas redes sociais.

Na condição de presidente nacional do MDB, comuniquei aos diretórios estaduais, senadores e deputados que o nosso partido não fará nenhuma federação para as eleições de 2022. — Baleia Rossi (@Baleia_Rossi) March 3, 2022

Baleia Rossi, no entanto, pondera que o MDB continuará a manter “as conversas com os partidos do centro democrático para a construção de uma candidatura única à Presidência da República”.