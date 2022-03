“Não pretendo disputar nenhum cargo. Meu compromisso com o governador é até o último dia de mandato” diz Petrônio Antunes, do Deracre

Deracre

Desde que assumiu o Deracre, em 9 de julho de 2020, o engenheiro Petrônio Antunes é o responsável por transformar o órgão em uma das principais vitrines do governo Gladson Cameli (PP). Com obras espalhadas por todo o estado, o órgão vem se transformando em um importante alicerce que pode ajudar a garantir a reeleição do governador.

Obras

“O Governo do Estado, através do Deracre, vem executando várias obras pelo estado, como nos aeródromos de Porto Walter, Marechal Thaumaturgo e Tarauacá, e a recuperação do aeródromo de Feijó, que ainda está em andamento. Fizemos a duplicação da AC-405, além das recuperações normais. Construímos mais de 100 pontes de madeira no ano passado, entre outras ações, como o anel viário de Brasileia e a variante de Xapuri. Entregamos as rampas de Porto Acre e Sena Madureira, no Caeté, e logo, logo daremos início a construção da ponte do Rio Iaco. Fizemos também a recuperação da estrada Mário Lobão, no 2º Distrito de Sena Madureira. Recuperamos o Ramalzinho do Rola e os ramais do Mutum, Flaviano Melo, Nabor Júnior e Granada. Em todos eles nós atuamos na manutenção do bem público. São lugares que há vários anos não recebiam nenhum tipo de obra. Então a gente tá trabalhando muito pra trazer uma melhor qualidade de vida para a população”, disse Petrônio à coluna.

Jordão

O engenheiro aproveitou também para se defender sobre algumas críticas que vem recebendo a respeito do aeródromo do Jordão. “Tem algumas coisas saindo na imprensa a respeito da pista do Jordão. Essa pista está em obras, no ano passado a gente fez a parte de cercamento e esse ano vamos fazer a de recuperação da pista. Eu sei que a ansiedade é muito grande, porque a população tá vendo as outras pistas recuperadas e isso dá um anseio quando você não vê a da sua cidade na mesma condição. Mas esse ano a gente vai entregar a do Jordão, e muito dos que estão falando que a do Jordão foi inaugurada, ela não foi. Não fizemos nenhum evento de inauguração, apenas foi feito o cercamento. Logo, logo era será recuperada e iluminada, igual as outras que estão sendo executadas”, asseverou.

Eleições

Quando o assunto é o pleito deste ano, o diretor-presidente do órgão garante que não vem candidato. “Não pretendo disputar nenhum cargo eletivo este ano. Meu compromisso com o governador e com o Governo é ir até o fim, até o último dia de mandato. Mas claro, ajudando o governador na reeleição, e também os nossos parceiros, os deputados estaduais e federais, e o senador da chapa do governador. Então a gente tem esse compromisso de estar apoiando na parte técnica e não deixar parar os serviços que são essenciais para o estado”, concluiu.

Homenagem

Hoje, a prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem (PT), homenageou a primeira prefeita mulher do município do interior do Acre, Olinda Augusta Gadelha, de 85 anos. A homenagem faz parte das comemorações do Dia Internacional das Mulheres, que foi celebrado na última terça (8). Dona Olinda governou a cidade entre os anos de 1978 e 1979.

Presente x Futuro

Na última quarta (9), o PSB anunciou oficialmente que não levaria a cabo sua entrada em uma federação partidária junto ao PT, PCdoB e PV. O motivo da virada de mesa não foi o presente, mas sim o futuro, as eleições de 2024.

São Paulo

Se o maior entrave do presente para que a federação entre PT e PSB desse certo era a disputa para o Governo de São Paulo, já que ambos os partidos haviam apresentado concorrentes, Fernando Haddad (PT) e Márcio França (PSB), foi a disputa pela Prefeitura de São Paulo, em 2024, que fez a federação implodir de vez. Enquanto a disputa interna entre Haddad e França já dava sinais de um desfecho, a deputada federal Tábata Amaral (PSB) articulou junto ao seu noivo, o prefeito do Recife, João Campos (PSB), a não entrada dos socialistas no bloco. Isso porque a deputada quer disputar a prefeitura da maior metrópole do país em 2024, enquanto o PT quer apoiar o psolista Guilherme Boulos (em troca da retirada da candidatura dele ao Governo neste ano).

Não vão desistir

Mesmo com a saída oficial do PSB do bloco partidário que vinha conversando para formar um federação, dirigentes dos outros três partidos disseram que vão continuar negociando com o PSB para que o partido mude de ideia até o último dia do prazo para a inscrição das federações na Justiça Eleitoral, 31 de maio. Na campanha presidencial de 2014, o então candidato a presidente pelo PSB, Eduardo Campos, usou como mote de campanha a frase: “Não vamos desistir do Brasil”. Oitos anos depois, PT, PV e PCdoB dizem: “Não vamos desistir do PSB”.

30%

Hoje, a Câmara de Vereadores de Rio Branco aprovou um aumento de quase 30% da verba para contratar assessores parlamentares. O gasto com o aumento é de quase R$ 2 milhões por ano. O placar foi de 12 votos a favor e 1 contrário, do vereador Emerson Jarude (MDB).

Justificou

A vereadora Michelle Melo (PDT), conhecida por defender o corte de gastos tanto na Prefeitura quanto no parlamento municipal, justificou o seu voto a favor do aumento. “A valorização do trabalhador sempre será minha bandeira! São pais e mães de família que precisam colocar comida na mesa, são trabalhadores comprometidos em pagar seus compromissos! Por nossa gente, eu votei sim”, disse.