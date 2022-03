No Acre, projeto “Pretas” é realizado para falar sobre a mulher negra na sociedade

Com duas palestras e dois shows, o projeto “Pretas”, idealizado por Narjara Saab, traz discussões sobre racismo, machismo e a mulher na sociedade, em especial a mulher negra e a ancestralidade.

De acordo com a idealizadora, o projeto tem como objetivo exaltar a mulher negra e sua ancestralidade, além da religião de matriz africana e a importância da mulher para esse legado.

As palestras “O papel da mulher na religião de matriz africana” e “Pioneiras: mulheres pretas que enfrentam o racismo” foram parte da programação deste projeto, financiado pelo Edital de Apoio à Música, da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), com recursos da Lei Aldir Blanc e já estão disponíveis na íntegra no Instagram do projeto.

Além das palestras, a partir deste sábado (02), acontece o primeiro show da programação do projeto, com entrada gratuita, chamado “O Samba Canta África: Xirê”, na Usina de Arte João Donato, às 19h30. Nos dias 08 e 09 de abril, é realizado o segundo show chamado “Pretas: Da escravidão à resistência”, às 19h30, também na Usina de Arte João Donato.

“A importância desse projeto a meu ver é, principalmente, falar sobre as questões que envolvem a mulher, com ênfase na mulher preta. Todas as ações abordam temas como racismo, machismo, a mulher na sociedade, além de suas lutas e vitórias e sua importância.

Fala também sobre a mulher preta e o porquê dela figurar na base da pirâmide de privilégios sociais, ou seja, é um compilado de ações para exaltar a mulher preta e sua ancestralidade”, explica Narjara.