No México, atleta de MMA representa o Acre e participa de combate

O acreano Thomas Bryan, de 23 anos, está em Cancun, no México, para participar da 42ª edição do Predador Fight Championship, um dos maiores eventos de artes marciais do Brasil, neste sábado (19), no Plaza de Toros Cancun.

De acordo com Bryan, a Unama, localizada no Via Verde Shopping, faz a transmissão ao vivo do evento para os torcedores e apoiadores do esporte, com um espaço disponível apenas para a transmissão, com comes e bebes, a partir das 19h, no horário do Acre.

Thomas Bryan afirma que está muito bem preparado física e mentalmente. “Estou indo em busca do meu sonho. Chegou a hora de fazer acontecer! Se meu adversário quiser trocar porrada em pé, vai ‘chover pedrada’ para cima dele. Se ele me botar para baixo, ele vai ser finalizado”, diz.

O atleta acreano chegou em solo mexicano na última quarta-feira (16) e cumpriu com alguns compromissos que o evento exige, como a pesagem oficial dos competidores e também uma aparição para um programa da Tv local.

Thomas Bryan tinha confronto confirmado contra Fernando “Samurai” Arévalo, mas o atleta testou positivo. “O evento já fez a substituição e eu estou aqui para fazer meu trabalho, independente de quem seja. Meu objetivo continua o mesmo. Estou pronto para nocautear ou finalizar quem estiver na minha frente”, afirma Bryan.