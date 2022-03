Parça: Scooby mostra tatuagem e relembra amizade com Neymar no BBB22

Na tarde desta terça-feira (21/3), o surfista Pedro Scooby revelou no Big Brother Brasil 22 que é “parça” de Neymar, com direito a tatuagem semelhante à do jogador do PSG.

Em papo com Natália enquanto a sister cortava o cabelo do brother, Scooby revelou que é amigo do atacante do time de Paris e da Seleção Brasileira. Após ver uma ilustração de Neymar em um desodorante, o surfista contou sobre a amizade com o craque. “Com a tatuagem igual a minha”, disse, referindo-se à frase “Tudo passa”, que os dois têm na região do pescoço.

“A gente era bem colado. Ele é resenha demais!”, complementa o brother. O papo sobre o jogador desperta a curiosidade da sister, que diz que tem vontade de saber mais sobre o atleta. “Se ele tá solteiro? Até quando eu entrei, estava”, finaliza Pedro Scooby, arrancando risadas de Natália.