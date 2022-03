Pombos em supermercado, noites de carnaval e FBI no Acre; confira as mais lidas

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

Na nossa retrospectiva semanal você confere os assuntos que mais repercutiram nas mais variadas categorias. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

Rômulo dispara memorando a possíveis candidatos e estabelece prazo para desligamento

Sob determinação do governador Gladson Cameli (Progressistas-AC), o secretário Rômulo Grandidier (Casa Civil) disparou um memorando destinado a todos os possíveis candidatos nessas eleições. Quem quiser ser candidato nessas eleições, precisa formalizar o pedido de descompatibilização do cargo público até segunda-feira (28). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Vídeo: Pombos são filmados andando entre mercadorias de supermercado de Rio Branco

Um vídeo divulgado no site Quinari Online mostra o momento em que pombos circulam dentro de um supermercado em Rio Branco, enquanto clientes fazem compras no estabelecimento. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Acreana de 28 anos é a primeira pessoa com síndrome de Down a formar na Ufac

A jovem acreana Rayssa Braga de Menezes, de 28 anos, é a primeira pessoa com síndrome de Down a formar na Universidade Federal do Acre (Ufac). Sua solenidade de formatura em Educação Física aconteceu no último dia 22 de fevereiro. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Em Rio Branco, homem tenta reatar relacionamento e é morto por atual de ex-companheira

Um homem identificado como Marcondes Inácio de Oliveira, de 33 anos, foi morto a tiros na manhã desta terça-feira (1), na Rua Major Ladislau Ferreira, no bairro Abrahão Alab em Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Última noite de Carnaval no Vintage: confira cliques exclusivos do James Pequeno para ContilNet

O fotógrafo e colunista do ContilNet, James Pequeno, traz cliques exclusivos da última noite de Carnaval, nesta terça-feira (2), no Vintage Pub. CONFIRA NA ÍNTEGRA!

Saúde vacina população acreana com a quarta dose: confira quem pode tomar

O governo do Acre tem contribuído para levar vacina de combate à covid-19 a todo o estado, e para continuar nesse empenho, a Saúde do Acre liberou aos imunossuprimidos, que têm uma baixa imunidade, seja natural ou adquirida, uma dose extra de vacina, para que essas pessoas continuem protegidos contra a doença. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Coluna: É preciso coragem para fazer o que Bocalom, entre a cruz e a espada, está fazendo

Me cortou o coração ver vídeos que circulam da internet de um trabalhador sendo retirado de uma residência a ser construída com – tenho absoluta certeza –, muito suor. Me lembrei, imediatamente, de quando era criança e vi uma televisionada ação de retirada de famílias de onde hoje está instalado o Parque da Maternidade. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Em Miami, Gladson vai ao FBI e diz que polícia americana poderá atuar no Acre

O governador Gladson Cameli (PP) divulgou na manhã desta quinta-feira (3) que durante sua visita aos Estados Unidos, onde está desde a semana passada, foi à sede do FBI (sigla em inglês para Federal Bureau of Investigation ou Departamento Federal de Investigação) para tratar sobre novas tecnologias para o estado e pediu apoio dos investigadores. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Mara Rocha quer disputar Senado e plano B pode envolver aliança com outro adversário de Gladson

Novas informações sobre a Operação Caça-Partido, deflagrada no último mês pelos irmãos Mara Rocha, deputada estadual, e Wherles Rocha, vice-governador: não deu nada certo o plano de uma visita despretensiosa ao presidente nacional do Patriotas, Ovasco Resende, para assumir o partido no Acre. CONFIRA NA ÍNTEGRA A COLUNA DO TON LINDOSO.

Jéssica Sales chega à 8° sessão de quimioterapia e lamenta ausência dos pais: “Deus está comigo e eu sinto a presença dele”

A deputada federal Jéssica Sales já está em sua 8° sessão de quimioterapia. A acreana trata um câncer de mama que descobriu durante exames de rotina no final do ano passado. CONFIRA NA ÍNTEGRA.