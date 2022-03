Relembre o caso de traição de Luana Piovani que Maíra Cardi citou

“Você traiu também (…) então, quem tem telhado de vidro fica quieta”. Foi assim que Maíra Cardi rebateu as críticas de Luana Piovani à permanência de Arthur Aguiar, após o brother sobreviver a mais um paredão do BBB22. Devido às dúvidas que surgiram sobre o assunto, a coluna relembra o caso de traição de Luana, que aconteceu na época em que a atriz namorava com o também ator Rodrigo Santoro.

Em 1999, Luana Piovani dava seus primeiros passos na televisão na novela Suave Veneno, interpretando a personagem Maria Eduarda. Na produção, ela contracenava com o então namorado Rodrigo Santoro. No entanto, o romance sofreu um baque no Carnaval do ano seguinte, quando a atriz foi vista de mãos dadas com o empresário Cristiano Rangel, seu amante.

À época, Santoro disse que descobriu da traição através da revista que noticiou o caso de Luana. Pouco tempo depois, a atriz terminou o relacionamento de três anos que mantinha com Rodrigo Santoro e engatou em um affair com Rangel.