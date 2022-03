Sicredi Biomas realiza a entrega do primeiro prêmio da campanha Juntos Vamos Além

Na última terça-feira (22/03), a Cooperativa Sicredi Biomas realizou a entrega do primeiro prêmio da campanha promocional Juntos Vamos Além, que foi lançada no último dia 28 de janeiro, marcando a comemoração de 33 anos da Cooperativa. O primeiro prêmio, um iPhone 12 64 Gb, foi entregue ao poupador Antônio Luiz Sehenem Elias, da cidade de Comodoro-MT. Para concorrer aos prêmios, Antônio investiu no produto poupança.

O ganhador do primeiro iPhone possui conta poupança na Sicredi Biomas há mais de dez anos e foi surpreendido com a notícia que havia ganhado um prêmio. Segundo Antônio Luiz, “ganhar o celular foi uma surpresa, pois nem sabendo da promoção estava. Eu poupo todos os meses e, quando o pessoal da agência entrou em contato informando que eu teria ganhado o prêmio, fiquei muito feliz”. O poupador acrescenta a sua fala dizendo que espera que mais pessoas façam seus investimentos e sejam sorteadas.

Durante a campanha, serão sorteados entre os associados participantes 32 prêmios avaliados em mais de R$ 380 mil, entre eles um carro 0 km, smartphones e 26 poupanças Sicredi no valor de R$ 8 mil. Para participar, basta o associado (pessoa física ou jurídica) realizar operações financeiras referentes a alguns produtos e serviços, como depósito em poupança, capital social, depósito a prazo ou Letra de Crédito do Agronegócio (LCA). Cada operação, que terá um valor mínimo, irá render uma quantidade de números da sorte. Quanto mais o associado realizar operações na Cooperativa, mais chances terá de ganhar.

A gerente da agência de Comodoro-MT, Marli da Silva Rampaso, conta que “a campanha é uma forma da Sicredi Biomas presentear e retribuir toda a confiança depositada pelos associados na Cooperativa”. A gerente completa enfatizando que mais sorteios serão realizados até o mês de junho e que espera que mais prêmios sejam entregues em Comodoro-MT, mas para isso acontecer, é necessário que os associados e poupadores continuem investindo nos produtos e serviços da Cooperativa.

Ao todo serão realizados cinco sorteios, com datas pré-definidas. Entre os prêmios estão um veículo Toyota Corolla Altis híbrido 0 km, cinco Iphones 12 e mais 26 poupanças de oito mil reais. Os associados poderão consultar o regulamento completo da campanha e os seus números da sorte através do site www.sicredi.com.br/promocao/juntosvamosalem ou se dirigir a agência mais próxima e contar com o apoio de um colaborador.

Sobre a Cooperativa

A Sicredi Biomas está atuando há 32 anos contribuindo com a qualidade de vida das pessoas e das comunidades. Tem área de atuação em 15 municípios de Mato Grosso, todos os 22 do Acre e mais 22 municípios do sul do Amazonas. Teve resultado financeiro em 2020 de mais de 48,7 milhões de reais e administra um montante de mais 1,3 bilhões de reais.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4,9 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 23 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).