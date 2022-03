Sicredi Biomas realiza Assembleia dos Núcleos e prazo para votação encerra dia 29 de março

No Acre, a Sicredi Biomas realiza a Assembleia dos Núcleos, onde são apresentados os resultados do trabalho da cooperativa do ano anterior, entre os dias 22 e 29 de março. Os associados também exercem o direito ao voto sobre os rumos da cooperativa. O prazo para votação encerra nesta terça-feira (29).

Os associados podem participar votando em Prestação de Contas 2021, Destinação e Distribuição de Resultados e Eleições para os Conselhos de Administração e Fiscal.

A votação está disponível até esta terça-feira (29) no site www.sicredi.com.br/assembleias.

Para saber quanto você receberá da Distribuição de Resultados, basta acessar o site através deste link e fazer uma simulação: https://resultadosicredibiomas.com.br.