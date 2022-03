Sicredi é anunciado como patrocinador oficial do Campeonato Acreano de Futebol

Em sua 95ª edição, a primeira divisão do campeonato estadual do Acre receberá pela primeira vez em sua história o patrocínio do Sicredi. Com isso, a instituição financeira cooperativa com mais de 5,5 milhões de associados em todo o país, reforça seu posicionamento como uma das maiores apoiadoras do futebol brasileiro, pois patrocina também o campeonato Paulista e Carioca, considerados os dois maiores campeonatos estaduais e ainda a Copa do Brasil, que conta com 92 clubes na disputa.

Com 11 clubes participantes, a edição atual do Campeonato Acreano desta temporada iniciou na segunda semana de fevereiro. Os clubes Adesg, Vasco-AC, Plácido de Castro, Atlético-AC, Rio Branco-AC, Náuas, Humaitá, Galvez, São Francisco-AC, Andirá e Independência estão divididos em dois grupos e além do título disputam vagas para a Copa do Brasil, Copa Verde e a Série D do Campeonato Brasileiro de 2023.

O diretor executivo da cooperativa Sicredi Biomas – que atua no Acre, Mato Grosso e Amazonas -, Ediano Neves, reforçou que o Sicredi acredita que o esporte valoriza as comunidades e transforma vidas e com essa iniciativa reafirma seu compromisso com o desenvolvimento das pessoas que vivem nas localidades onde está presente.

“O futebol movimenta multidões e comprova que a coletividade é o melhor caminho para superar desafios e alcançar os sonhos, assim como faz o cooperativismo de crédito. Acreditamos no esporte e nas mudanças que ele pode provocar, positivamente, na vida das pessoas, e esperamos que com o nosso apoio o futebol acreano se fortaleça ainda mais e alce voos mais altos”, pontua Ediano.

Sobre a Cooperativa

A Sicredi Biomas está atuando há 32 anos contribuindo com a qualidade de vida das pessoas e das comunidades. Tem área de atuação em 15 municípios de Mato Grosso, todos os 22 do Acre e mais 22 municípios do sul do Amazonas. Teve resultado financeiro em 2020 de mais de 48,7 milhões de reais e administra um montante de mais 1,3 bilhões de reais.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4,9 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 23 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).