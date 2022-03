Em veículo, criminosos passam atirando e ferem adolescente e grávida na Capital

A jovem Milena Ferreira dos Santos, 20 anos, e um adolescente de 17 anos, foram atingidos por vários tiros, na manhã desta quinta-feira (24), enquanto caminhavam no ramal da Judia, no bairro Belo Jardim 1, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Milena, que está grávida de três meses, e o adolescente foram surpreendidas por quatro criminosos que estavam em um carro. Os bandidos começaram a atirar nas vítimas e Milena foi atingida com um tiro no pescoço. Já o adolescente com um tiro no peito direito.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou duas ambulâncias sendo uma de suporte básico e outra avançada para atender as vítimas. Após serem socorridas, as vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro de Rio Branco. Milena está em estado de saúde grave, já o adolescente apresenta um quadro de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelos autores do crime na região, mas ninguém não foi encontrado até o momento.

Segundo a polícia, a motivação do crime seria a guerra entre facções criminosas. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).