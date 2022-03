Vaza vídeo de Miley Cyrus ensaiando música de Anitta; cantora se apresenta no Lollapalooza

Em turnê pela América Latina por conta do Lollapalooza, Miley Cyrus se prepara para se apresentar no Brasil no próximo sábado, dia 26. A cantora anda dando pistas de que pretende dar toques locais para a apresentação. Vazou até um vídeo dela ensaiando “Boys don’t cry”, a música mais recente de Anitta.

🚨 Miley Cyrus will perform BOYS DON’T CRY by Anitta tonight in Colombia pic.twitter.com/njdX8T3Bxt — Miley Cyrus Edition (@MileyEdition) March 21, 2022

Especulava-se que a norte-americana cantasse já no show em Bogotá, na Colômbia, na última terça-feira, dia 21. Mas não foi o que ocorreu, o que aumenta a expectativa para a apresentação em São Paulo.

A eterna Hannah Montana conhece a cantora brasileira. Anitta se apresentou no especial de fim de ano de Miley. Uma espécie de “Show da virada” da TV estadunidense. Na época, a Poderosa cantou “Girl from Rio” e “Envolver”.

Com o vídeo vazado do ensaio de Miley, fãs esperam que Anitta apareça para uma pontinha no show no Lollapalooza, já que a carioca está no Brasil. Teve ainda quem foi além e já pede por um feat, uma parceria musical, entre elas.

Como nenhuma das possibilidades ainda se concretizou, fãs já se uniram em busca do mesmo objetivo: fazer ambas crescerem nos charts. Anitta está na corrida para se tornar a número um no Spotify Global com “Envolver” e os fãs de Miley aderiram a campanha. Em contrapartida, brasileiros estão comprando “Can’t be tamed”, de Miley Cyrus, no iTunes, para tonrá-la líder do podium da plataforma.