Wanessa, sofrendo após falecimento do filho, observa casamento chegar ao término e realiza anúncio bomba: “Defeitos”

Wanessa Camargo sem dúvidas não passa uma das melhores partes de sua vida. Para quem desconhece, a herdeira de Zezé Di Camargo e Zilú Godoy perdeu um feto há pouco. E, depois do triste acontecido, revelou aos admiradores em suas redes sociais que sofre com depressão.

Além disso, o casamento dela e Marcus Buaiz sofreu diversos comentários. As especulações dizem que eles encaram o término.

Todavia, segundo Wanessa, corre tudo de vento em popa, embora assumam que há certas crises. Dessa forma, a beldade utilizou as redes e se declarou para o esposo no aniversário de casamento, em postagem na internet. “Marcus Buaiz, há 14 anos atrás eu disse SIM para você. Um SIM desejado e significado”, iniciou a famosa em suma.

Ainda sobre Wanessa

“Um SIM que parecia um desenho perfeito, de um futuro sem defeitos. Mas eu sabia que aquele SIM seria muito mais do que a superfície dos desejos idealizados por mim, ingênua menina com mania de sabedoria. Um SIM frágil e romântico, apegado e sonhador.”, explicou a beldade.

Wanessa continuou. “Um SIM apoiado em castelos de areia, intolerante e mimado. Mas o tempo – o sábio tempo -, veio; e com ele o SIM foi se transformando. Diante da possibilidade de SIM ser não, o desenho ganhou outros filmes imperfeitos de um futuro cheio de defeitos”, declarou a famosa em suma.

Contudo, no final, Wanessa exaltou o rapagão. “Apenas que você me permita continuar por mais mil anos de eternidade te amar”, comentou ela. Vale ressaltar que a filha do Zezé viu o término dos pais e ficou extremamente abalada desde então, como exposto em documentário da Netflix.