Zezé Di Camargo e Graciele dão início à nova tentativa de engravidar

Bebê a caminho. Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda revelam que vão dar início a mais uma tentativa para ter um filho agora depois do carnaval e adiantou que a musa fitness pode engravidar de gêmeos.

“Nas outras vezes, só fertilizamos um embrião, então a chance de não vingar era grande. Desta vez, vamos fertilizar dois, assim aumenta a chance, mas também podemos ser pais de gêmeos”, contou o sertanejo em entrevista à revista “Caras” desta semana.

À publicação, Graciele disse que não queria ser vista como uma “interesseira” e que esperou primeiro Zezé se resolver com os filhos para poder ter um herdeiro com o cantor. Ela também conta que fez algumas tentativas de implantes para engravidar no último ano.

“Sempre digo que estava esperando a pandemia acabar. Mas a verdade é que já implantei e deu errado. Não conseguia falar porque é bem complicado psicologicamente. A vida da ‘tentante’, como eu, não é fácil. Muitas desistem, não têm informações, se deprimem… E você precisa ter um parceiro que te apoie. Mexe muito com o psicológico. O corpo muda, tudo muda. Uma hora você está bem, na outra cai no choro. E quando dá errado, Nossa Senhora, você perde o chão. Graças a Deus, Zezé está sempre do meu lado”, disse.

Zezé lembra que é vasectomizado, mas que retirou congelou os espermatozoides para esse processo de fertilização.

“Quem sabe não teremos gêmeos? Criança traz uma outra energia para a família. É uma renovação”.