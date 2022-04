Após marido de Sasha mostrar quem é Xuxa de verdade, João Figueiredo anuncia fim: “Foi rápido”

O casal Sasha, filha de Xuxa e João Figueiredo, é um dos casais mais queridos da atualidade. Os dois se casaram em abril do ano passado, em uma cerimônia íntima. Sendo assim, desde então, compartilham a rotina com os seguidores no Instagram.

Vira e mexe os dois viajam para curtir coladinhos a vida a dois. Mas, se depender da eterna Rainha dos Baixinhos, logo vem um netinho para ela paparicar. Inclusive, os fãs também cobram muito do casal um herdeiro. Entretanto, Sasha já afirmou que pretende sim ser mãe jovem, mas daqui um tempo ainda.

Desse modo, na tarde do último sábado (02), João Figueiredo, marido de Sasha, usou seu Instagram para colocar um ponto final na viagem deles para o Rio de Janeiro. Os dois passaram alguns dias na cidade maravilhosa e compartilharam com os fãs alguns cliques.

Por fim, para um adeus definitivo, João Figueiredo publicou um foto ao lado de uma mala de viagem, dando tchau ao Rio.