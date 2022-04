Ara Ketu, Rabo de Vaca e Wanderley Andrade: veja programação do Dia do Trabalhador em Rio Branco e interior

No Dia do Trabalhador, o governo do Estado do Acre, em parceria com a Associação Comercial, Industrial, de Serviço Agrícola do Acre (Acisa), promove uma grande comemoração para homenagear os trabalhadores de todo o estado.

O evento está agendado para o domingo, 1º de maio, em Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Na capital, será realizado no Parque da Maternidade, próximo à Concha Acústica, espaço cultural recém-revitalizado pelo governo, que será reinaugurado na mesma data.

Ali, a diversão e folia ficam por conta da banda Ara Ketu, que vai tocar seus maiores hits, como Pipoca e Mal Acostumado. A banda baiana, fundada em 1980, retorna às terras acreanas trazendo muito axé e folia. O show se inicia às 18h.

Já em Cruzeiro do Sul, a diversão fica por encargo da banda amazonense Rabo de Vaca, tocando forró e xote, e do cantor paraense Wanderley Andrade, cantando muito calypso e swing caribenho. O evento se dá na Praça Orleir Cameli, a partir das 21 horas, e conta com a parceria da Prefeitura de Cruzeiro do Sul. A entrada para ambos os eventos será de 1kg de alimento não perecível.

Para o presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), Manoel Pedro Gomes, a parceria entre a Acisa e o governo reflete sensibilidade e carinho para com a população acreana. “No Dia do Trabalhador, os trabalhadores irão receber esse presentão da Acisa, para cuja realização o governo do Acre tem muita satisfação em dar apoio, pois nossa gente e os trabalhadores merecem”, destaca.