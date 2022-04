Beatificação de padre Paolino, mortes violentas no AC, vice de Gladson e outras; veja as mais lidas

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

O ContilNet separou uma retrospectiva especial para você com vários assuntos das mais variadas categorias.

SEGUNDA-FEIRA

Após falha, reajuste dos servidores do Estado pode ser votado novamente na Aleac

Um erro técnico cometido pelos deputados da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) no momento da apreciação do projeto que versa sobre o reajuste de 5,42% para todos os servidores públicos do Acre pode fazer com que a proposta seja votada novamente pelos parlamentares. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Blog do Ton: Com dois postulantes ao Governo do Acre, MDB corre o risco de não lançar nenhum

Com dificuldades para colocar nas ruas uma chapa de federal que eleja mais um além de Flaviano Melo, o MDB pode ter Mara Rocha disputando reeleição à Câmara com Wherles Rocha assumindo o Governo do Acre. O comentário, envolto com tom de medo, é de um insider ligado ao partido. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Policial agredido por PMs ao tentar defender mulher no AC é indenizado por danos morais

O policial penal e diretor de departamento no Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), Renê Fontes, será indenizado em R$ 5 mil pelo Estado por danos morais, após ter sido alvo de ação classificada como truculenta por policiais militares ao tentar defender uma mulher que foi agredida pelo marido em frente a uma casa de eventos. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Possível confronto entre facções resulta em quatro execuções e um baleado durante madrugada no Acre

Quatro mortes e um ferido foi um saldo macabro da madrugada desta terça-feira (5), nos bairros Samaúma, Nazaré e Leonardo Barbosa, no município de Brasiléia, no interior do Acre. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Conheça Maiara e Maraísa, as novas filhotes de onça do Parque Chico Mendes

O Zoológico do Parque Ambiental Chico Mendes recebeu nesta quarta-feira (6) novas moradoras. São duas filhotes fêmeas de onças-pintadas (Panthera onca) que serão apresentadas nesta quinta-feira (7) à imprensa. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Ao ContilNet, Gladson aponta favoritos para vaga de vice: “Meninos dos meus olhos”

Em entrevista exclusiva concedida ao ContilNet nesta sexta-feira (6), o governador Gladson Cameli disse que a ex-secretária de Educação do Estado, Socorro Neri, e o ex-secretário da Casa Civil, Romulo Grandidier, são “os meninos dos seus olhos” nessas eleições de 2022. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Dia do jornalista: quem são os mais famosos do Acre? Douglas Richer traz lista com 20 nomes

Comemora-se nesta quinta (07), no Brasil, o dia do jornalista. Uma das profissões mais antigas do mundo, o jornalista é o profissional responsável por manter o público informado a respeito dos mais diversos e variados assuntos. CONFIRA NA ÍNTEGRA A COLUNA DO DOUGLAS RICHER.

Suspeito de tentar assaltar empresário do ramo da comunicação acaba baleado na cabeça por segurança, em Rio Branco

Um homem ainda não identificado, de aproximadamente 30 anos, foi ferido com um tiro no rosto, após supostamente ter tentado assaltar um empresário na noite desta quinta-feira (7), na rua Plutão, no bairro Morada do Sol, em Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Vaticano dá aval para início da beatificação de Padre Paolino, seis anos após sua morte

Seis anos já se passaram desde aquele 8 de abril de 2016, data em que Sena Madureira, o Acre e o mundo perderam um dos maiores líderes religiosos da história: o missionário, médico da floresta e defensor dos pobres, Padre Paolino Maria Baldassari. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Divulgado resultado preliminar da prova objetiva do concurso do Corpo de Bombeiros; veja lista

O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre, divulgaram no Diário Oficial desta sexta-feira (8), o resultado preliminar da prova objetiva do concurso efetivo para os Bombeiros. CONFIRA NA ÍNTEGRA.