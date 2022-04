Blog do Ton: PT e PSB tem relação entre tapas e beijos. É tapa cá no Acre, beijo lá em Brasília

Reportagem do IstoÉ traz a informação de que a aliança entre os ex-gestores Lula e Geraldo Alckmin, selada na sexta-feira (8) para uma chapa à Presidência da República, não pôs fim ao imbróglio envolvendo as disputas regionais desses dois partidos.

Em estados como São Paulo, ambos os partidos mantêm candidaturas, nas figuras de Fernando Haddad (PT) e Márcio França (PSB). O caso do Acre é o mais curioso de todos: o PT não tem um candidato oficial ao Palácio Rio Branco. O PSB tem: Jenilson Leite.

Jorge Viana, ex-governador do PT que pontua nas pesquisas e é o favorito da sigla para disputar tanto o Palácio quanto o Senado, chegou a afirmar que viabilizou uma lista, com nomes como o próprio e o de Jenilson para uma candidatura em aliança. Jenilson rechaçou: “Não faço parte desta lista”.

Além do Acre, PT e PSB tem caroços no angu para dissolver em Espírito Santo, Rio de Grande do Sul e Paraíba– Estados onde, de acordo com IstoÉ, PT e PSB “têm candidatos próprios ou apoiam candidatos rivais”.

Como ainda tem muita água para passar por debaixo dessa ponte, acredito que essa situação envolvendo a aliança o Acre se resolva apenas por um veredito que passa pela indicação – ou não – de um nome ao Governo pelo PT. E se esse nome é realmente Jorge Viana. Só que enquanto Jorge não decide o que faz com seu caju, tem um Jenilson nas ruas já voltando com a castanha.

Operação Zerar Filas

Fundhacre deflagrou a Operação Zerar Filas. No fim de semana, várias cirurgias foram realizadas. À frente dos trabalhos, o competente João Paulo Silva é só alegria. Os insumos adquiridos para zerar a fila de mais de 10 mil pacientes foram viabilizados através de emenda empenhada pelo senador Marcio Bittar (UB-AC).

Eduardo Velloso

Por trás do senador Bittar, há um suplente extremamente mobilizado com a pauta Saúde: o médico Eduardo Velloso. Os recursos mobilizados para a área de Saúde, que somam R$ 30 milhões, foram pedido dele. Velloso assume, ainda esse ano, a cadeira de senador. nos bastidores, a noticia é comemorada.

Jéssica Sales

Esbanjando carisma, Jéssica Sales esteve nos estúdios do ContilNet para falar um pouco mais sobre política e como tem enfrentado o diagnóstico de câncer. “Perguntei quanto tempo tinha de vida”, chegou a dizer durante a entrevista. Iria ao ar no domingo (19) mas, por um pequeno problema técnico , que nossa equipe trabalha para resolver, você confere esse material completo ainda na segunda-feira (11).

Jéssica Sales

Jéssica confirma, ainda, que sua pré-candidatura ao Senado está a todo vapor. Sua dedicação ao processo de tratamento a coloca em situação que permite pensar em ir às ruas para a campanha, no tempo certo. A emedebista pontua bem nas pesquisas.

Jogo baixo

O jogo baixo nas eleições começou. Já recebi três denúncias de partidos que filiam candidatos já filiados em outras legendas para denunciar dupla filiação à justiça eleitoral. Espero que isso não proceda. Mas deixo o alerta para os que negociavam com mais de uma legenda.

Aumento no eleitorado

Nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins houve mais 133.985 novos eleitores registrados. Dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), referentes ao ano que estamos, entre os meses de janeiro e março.

Forasteira

Uma virtual candidatura de Marina à Câmara Federal por São Paulo está dando o que falar na imprensa nacional. Reportagem do O Globo trás as “estratégias por trás dos ‘forasteiros’ da corrida eleitoral”. A de Marina é simples: salvar sua legenda. A cláusula de barreira é a maior vilã dos partidos nanicos este ano.

Maioria com Bolsonaro

Reportagem do Metrópoles mostra que a maioria dos governadores que tentam reeleição fazem parte da base de Jair Bolsonaro. Além do Acre, governadores do Amazonas: Wilson Lima (União Brasil); Distrito Federal: Ibaneis Rocha (MDB); Minas Gerais: Romeu Zema (Novo); Paraná: Ratinho Júnior (PSD); Rio de Janeiro: Cláudio Castro (PL); Rondônia: Coronel Marcos Rocha (União Brasil) e Roraima: Antonio Denarium (PP) estão ‘fechados com Bolsonaro’.

Gastos com publicidade

Com R$ 423,4 mil gastos com publicidade, Mara Rocha (MDB-AC) é a deputada que mais gastou com esse fim em 2021. Jéssica Sales (MDB-AC), com R$ 421,4 mil, também aparece no TOP 5. Os dados completos estão no meu espaço, post anterior a esse.

Escolha do vice

“Eu vou decidir com muita calma, sem correr o risco de colocar ao meu lado alguém que prejudique o governo”. Gladson Cameli sobre a comentada novela de nome escolha do vice.

Escolha do vice²

E enfatiza: “Mesmo conversando com minha equipe, a decisão final será minha. Não vou vender minha alma para ter poder a qualquer custo. Não funciona assim”.

Mudança de horário

Essa nova mudança de horário envolvendo as eleições locais merece ser vista com muita calma por todas as entidades. Uma forte campanha deve ser feita para conscientizar o eleitorado local a votar cedo.

Mudança de horário²

Todos os dias, nós, que moramos nas regiões mais desenvolvidas, temos acesso à informação – e, mesmo assim, deixamos de consumir aquilo que é realmente útil porque somos bombardeados de informações sem filtro. Não podemos esquecer-nos dos lugares aonde a informação não chega rapidamente.

Mudança de horário³

Essa é uma discussão que deve ser levada em conta agora, já. O voto é exercício da cidadania. Todos os dias, já nos são furtados vários dos nossos direitos, com a falta de segurança, a pandemia, o enfrentamento aos problemas das cidades e tantos outros. O furto a mais um direito não é uma opção.