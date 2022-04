Carla Perez anuncia separação de Xanddy, após notícia de caso do cantor com homens: “Gay”

Atualmente, a dançarina Carla Perez e o cantor baiano Xanddy, são um dos casais preferidos e perfeitos da mídia. No entanto, nem sempre a vida deles a dois foi assim, fácil. Desse modo, eles já chegaram a se separar, por conta de algumas fofocas contadas no começo do relacionamento deles.

Dessa maneira, o principal motivo para eles ficarem separados, foi a sexualidade de Xanddy vindo à tona para a loira. “Para aquela época, onde a internet e os smartphones não eram fortes, foi uma época muito difícil para mim”, confessou Carla Perez.

Durante uma entrevista recente a Pedro Bial, a eterna Loira do Tchan abriu o coração. “Como mãe de duas crianças, simplesmente ver que eu estava sozinha praticamente, sem meu marido, distante de mim. Ficamos uma semana [separados] que parecia uma eternidade”.

Xanddy, por sua vez, afirmou que sofria um certo preconceito no começo da carreira, por dançar. “Nos dois, três primeiros anos quando nós surgimos, os homens não gostavam muito disso não. Eles achavam que eu era gay e partiam para cima”, revelou.

Por fim, após a crise que deixou eles separados, eles decidiram em conjunto tomar uma atitude. Depois do episódio, eles reataram e até saíram do Brasil. Dessa maneira, atualmente, o casal vive com os filhos, Victor Alexandre e Camilly Victória, nos Estados Unidos.

Anitta deixou de ir em evento importa para ir no show de Xanddy e Carla Perez

Recentemente, a cantora Anitta foi convidada por Kim Kardashian para um evento de sua nova coleção. No entanto, o problema é que seria no mesmo dia do show de Xanddy, com participação de Carla Perez. Por fim, a carioca escolheu ir ao show dos amigos de longa data, e fez questão de explicar seu ponto.

De acordo com a Malandra, o casal a apoiou no início da carreira, quando ela quis soltar um trio elétrico em Salvador. Com isso, ela pontuou que deu sua palavra a eles de que iria ao evento. Com isso, ela realmente foi e encheu o público de Stories.